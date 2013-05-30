Нового израильского убийцу танков показали на видео
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Автомобиль SandCat, оснащенный пусковыми установками для ракет Spike NLOS.
Источник: rg.ru
Израильская компания Plasan продемонстрировала современный противотанковый ракетный комплекс на шасси бронированного автомобиля.
Новая система представляет собой хорошо защищенный автомобиль SandCat, оснащенный несколькими пусковыми установками для ракет Spike NLOS, сообщает Defence Blog.
Spike NLOS - это разработанная в Израиле многоцелевая мультиплатформенная электронно-оптическая ракетная система с беспроводным каналом передачи данных. Эффективный радиус - до 25 километров. Данная система является лишь одним из представителей семейства противотанковых комплексов Spike.
Ракеты Spike NLOS могут использоваться как днем, так и ночью. Их запуск осуществляется в трех основных режимах: "Выстрелил и забыл", "Выстрелил, оценил и скорректировал" или "Выстрелил и направил".
Представленный мобильный противотанковый комплекс может атаковать цели, находящиеся вне зоны прямой видимости. Различные режимы работы позволяют не только уничтожать скрытые цели с высокой точностью, но и оценивать нанесенный урон, а также получать разведданные в режиме реального времени.
Илья Максимов
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30.05.2018
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