Эксперт назвал плюсы истребителя Су-57 перед зарубежным аналогами
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Многофункциональный истребитель Су-57 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Сергеев
Уровень совершенства, аэродинамические характеристики и возможности российского истребителя пятого поколения Су-57 превышают существующие зарубежные аналоги, рассказал летчик-испытатель Анатолий Кнышов.
"Это машина совершенно нового, пятого поколения. В 2020 году она придет на смену поколению реактивных самолетов 4+ и будет являться одним из основных боевых самолетов-истребителей на ближайшие четверть века", — приводит его слова "Пятый канал".
Летчик добавил, что именно поэтому все, особенно зарубежный мир, так внимательно следят за истребителем на его выступлениях.
Кнышов добавил, что Россия впереди планеты всей с Су-57, поскольку его характеристики не удалось превзойти никому.
Сегодня, 30 мая, телеканал "Звезда" показал боевой разворот Су-57, снятый с беспилотника.
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30.05.2018
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