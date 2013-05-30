Эксперт назвал плюсы истребителя Су-57 перед зарубежным аналогами



Многофункциональный истребитель Су-57 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Сергеев Многофункциональный истребитель Су-57 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Сергеев

Уровень совершенства, аэродинамические характеристики и возможности российского истребителя пятого поколения Су-57 превышают существующие зарубежные аналоги, рассказал летчик-испытатель Анатолий Кнышов.

"Это машина совершенно нового, пятого поколения. В 2020 году она придет на смену поколению реактивных самолетов 4+ и будет являться одним из основных боевых самолетов-истребителей на ближайшие четверть века", — приводит его слова "Пятый канал".

Летчик добавил, что именно поэтому все, особенно зарубежный мир, так внимательно следят за истребителем на его выступлениях.

Кнышов добавил, что Россия впереди планеты всей с Су-57, поскольку его характеристики не удалось превзойти никому.

Сегодня, 30 мая, телеканал "Звезда" показал боевой разворот Су-57, снятый с беспилотника.