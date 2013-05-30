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Эксперт назвал плюсы истребителя Су-57 перед зарубежным аналогами

31.05.2018 Известия.ru 119 0
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Многофункциональный истребитель Су-57 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве. Архивное фото
Многофункциональный истребитель Су-57 на репетиции воздушной части парада Победы в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Сергеев

Уровень совершенства, аэродинамические характеристики и возможности российского истребителя пятого поколения Су-57 превышают существующие зарубежные аналоги, рассказал летчик-испытатель Анатолий Кнышов.

"Это машина совершенно нового, пятого поколения. В 2020 году она придет на смену поколению реактивных самолетов 4+ и будет являться одним из основных боевых самолетов-истребителей на ближайшие четверть века", — приводит его слова "Пятый канал".

Летчик добавил, что именно поэтому все, особенно зарубежный мир, так внимательно следят за истребителем на его выступлениях. 

Кнышов добавил, что Россия впереди планеты всей с Су-57, поскольку его характеристики не удалось превзойти никому.   

Сегодня, 30 мая, телеканал "Звезда" показал боевой разворот Су-57, снятый с беспилотника. 


 

 
30.05.2018
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Истребитель 5 поколения

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