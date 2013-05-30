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Перспективы развития РЛС дальнего обнаружения обсудят на конференции в Москве

31.05.2018 Интерфакс-АВН 87 0
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РЛС "Каста-2Е2"
РЛС "Каста-2Е2".
Источник: https://ru.wikipedia.org

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Всероссийская научно-техническая конференция "Проблемы и перспективы развития информационно-управляющих систем, РЛС высокой заводской готовности (ВЗГ) дальнего обнаружения, интегрированных систем и комплексов информационного обеспечения Воздушно-космической обороны (ВКО)" пройдет в столице в четверг, сообщает пресс-служба АО "РТИ".

"На конференции будут обсуждаться новые подходы в создании и развитии как действующих или разрабатываемых радиоинформационных и информационно-управляющих систем, так и перспективных, в том числе, охватывающих новые предметные области: биоэкологический мониторинг, мониторинг технических объектов, социальных образований, глобального информационного пространства и т.д.", - сообщили "Интерфаксу-АВН" в "РТИ" в среду.

Эксперты и ученые обсудят применимость к решению проблем безопасности новых технологий. К ним, в частности, относятся мониторинг киберпространства, алгоритмы обработки многопараметрических интенсивных потоков данных, интеграцию информационных ресурсов в системные сетевые структуры и применение робототехнических комплексов для обеспечения безопасности критически важных объектов инфраструктуры и ряд других тем.

"На этой конференции мы ответим на самые злободневные вопросы, которые стоят сегодня перед отраслью: какие у нас целевые задачи, что нам нужно, что будут из себя представлять системы следующего поколения, разрабатываемые нашими предприятиями", - заявил генеральный директор АО "РТИ" Максим Кузюк, слова которого приводит пресс-служба концерна.

Он отметил, что в ходе конференции специалисты определят, какие технологии потребуются при создании перспективных образцов и как их можно использовать в уже готовых изделиях.

Председатель совета директоров АО "РТИ" Сергей Боев в свою очередь заявил, что в конференции примут участие научно-технические специалисты в области радиофизики, новых вычислений, мультиагентных технологий.

"Это тем более важно, поскольку именно с этими технологиями мы идем в завтрашний день", - сказал С.Боев.

Отдельно на конференции будет обсужден вопрос подготовки молодых кадров и привлечение новых разработчиков.
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РТИ ОАО
Персоны
Боев Сергей
Проекты
ИТ
Кибербезопасность
Робот

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