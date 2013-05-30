Минобороны показало "летающие" бронеавтомобили



Защищенный автомобиль К-53949 "Тайфун-K" (4х4) во время публичной демонстрации в Ростове-на-Дону, 05.05.2018.

Источник: Medved_A / otvaga2004.mybb.ru Защищенный автомобиль К-53949 "Тайфун-K" (4х4) во время публичной демонстрации в Ростове-на-Дону, 05.05.2018.Источник: Medved_A / otvaga2004.mybb.ru

МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Российское Минобороны разместило на своем канале в YouTube ролик, в котором показаны возможности современных бронеавтомобилей семейства "Тайфун".

Видео было опубликовано ведомством ко Дню военного автомобилиста.

На кадрах запечатлена работа техники в различных условиях: на заснеженных трассах и холмистой местности, а также по бездорожью. Во время преодоления некоторых препятствий бронеавтомобили даже отрываются от земли на несколько секунд.

Кроме того, на записи показана перевозка грузов и работа водителей в кабинах автомобилей.