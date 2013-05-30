Скончался Серж Дассо
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28 мая 2018 года в Париже на 94-м году жизни скончался Серж Дассо, владелец группы Groupe Industriel Marcel Dassault, контролирующей (на 50,21 %) в том числе известную французскую авиастроительную компанию Dassault Aviation. Серж Дассо с 2000 года был почетным председателем Dassault Aviation.
Серж Дассо в кабине истребителя Dassault Rafale (c) Charles Platiau / Reuters
Серж Дассо возглавил Groupe Industriel Marcel Dassault и Dassault Aviation в 1986 году после смерти своего отца и основателя обеих структур Марселя Дассо (в молодости - Марселя Блока).
Серж Дассо родился 4 апреля 1925 года в семье известного французского авиаконструктора и предпринимателя Марселя Блока (1892-1986, в 1946 году Марсель Блок принял фамилию Дассо). Закончил Политехническую школу в Париже, а затем Национальный институт аэронавтики (SUPAERO), и в 1951 году поступил инженером в конструкторское бюро авистроительной компании его отца Génération aéronautique Marcel Dassault. В 1955 году стал директором по летным испытаниям компании Dassault, а в 1961 году стал директором этой компании по экспорту. С 1962 года курировал направление бизнес-авиации Dassault. В 1986 году после смерти своего отца унаследовал группу Dassault Industries (сейчас Groupe Industriel Marcel Dassault) и возглавил Dassault Aviation, несмотря на сопротивление последнему назначению со стороны тогдашнего французского правительства. C 2000 года являлся почетным председателем Dassault Aviation.
Серж Дассо выступил активным сторонником создания истребителя Dassault Rafale, сумев довести его разработку до успешного завершения и провести его принятие на вооружение в качестве основного истребителя ВВС и ВМС Франци. Также Серж Дассо успешно отстоял независимость Dassault Aviation от многочисленных проектов национальных и международных слияний, активно проталкивавшихся французским государством в 1990-е и 2000-е годы.Серж Дассо также смог эффективно диверсифицировать деятельность Dassault Aviation и переориентировать ее на получение доходов в первую очередь от гражданского сектора (бизнес-авиации). Все это позволило компании успешно выживать на протяжении последних трех десятилетий, и создало Сержу Дассо репутацию не менее значимую, чем была у его отца.
Серж Дассо активно расширял бизнес-империю Groupe Industriel Marcel Dassault, став владельцем контрольных пакетов акций компании Dassault Systèmes, бельгийской авиакосмической фирмы SABCA, медиаконцернов Figaro Group (выпускает газету Le Figaro) и L'Express Group, а также аукционного дома Artcurial, производителя вина Chateau Dassault, компаний в сфере недвижимости и СП по производству электромобилей.
Серж Дассо придерживался правоконсервативных взглядов и имел репутацию "капиталиста старой закалки", с 2004 по 2017 годы он занимал пост сенатора, а с 1995 по 2009 годы был мэром города Корбей-Эссон неподалеку от Парижа. Неоднократно выступал публично в защиту консервативных взглядов и ценностей, в том числе против пропаганды гомосексуализма.
По данным Forbes, состояние Сержа Дассо на 2018 год составляло около 19 млрд евро. Он занимал четвертую строчку в списке самых богатых людей Франции.
Серж Дассо позитивно относился к сотрудничеству с Россией. Он высоко отзывался о советском и российском авиастроении, и, в частности, он посещал АО "РСК "МИГ".
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30.05.2018
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