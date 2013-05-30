Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Скончался Серж Дассо

31.05.2018 bmpd.livejournal.com 93 0
0
Понравилась новость?
 0

28 мая 2018 года в Париже на 94-м году жизни скончался Серж Дассо, владелец группы Groupe Industriel Marcel Dassault, контролирующей (на 50,21 %) в том числе известную французскую авиастроительную компанию Dassault Aviation. Серж Дассо с 2000 года был почетным председателем Dassault Aviation.

Серж Дассо в кабине истребителя Dassault Rafale (c) Charles Platiau / Reuters

Серж Дассо возглавил Groupe Industriel Marcel Dassault и Dassault Aviation в 1986 году после смерти своего отца и основателя обеих структур Марселя Дассо (в молодости - Марселя Блока).

Серж Дассо родился 4 апреля 1925 года в семье известного французского авиаконструктора и предпринимателя Марселя Блока (1892-1986, в 1946 году Марсель Блок принял фамилию Дассо). Закончил Политехническую школу в Париже, а затем Национальный институт аэронавтики (SUPAERO), и в 1951 году поступил инженером в конструкторское бюро авистроительной компании его отца Génération aéronautique Marcel Dassault. В 1955 году стал директором по летным испытаниям компании Dassault, а в 1961 году стал директором этой компании по экспорту. С 1962 года курировал направление бизнес-авиации Dassault. В 1986 году после смерти своего отца унаследовал группу Dassault Industries (сейчас Groupe Industriel Marcel Dassault) и возглавил Dassault Aviation, несмотря на сопротивление последнему назначению со стороны тогдашнего французского правительства. C 2000 года являлся почетным председателем Dassault Aviation.

Серж Дассо выступил активным сторонником создания истребителя Dassault Rafale, сумев довести его разработку до успешного завершения и провести его принятие на вооружение в качестве основного истребителя ВВС и ВМС Франци. Также Серж Дассо успешно отстоял независимость Dassault Aviation от многочисленных проектов национальных и международных слияний, активно проталкивавшихся французским государством в 1990-е и 2000-е годы.Серж Дассо также смог эффективно диверсифицировать деятельность Dassault Aviation и переориентировать ее на получение доходов в первую очередь от гражданского сектора (бизнес-авиации). Все это позволило компании успешно выживать на протяжении последних трех десятилетий, и создало Сержу Дассо репутацию не менее значимую, чем была у его отца.

Серж Дассо активно расширял бизнес-империю Groupe Industriel Marcel Dassault, став владельцем контрольных пакетов акций компании Dassault Systèmes, бельгийской авиакосмической фирмы SABCA, медиаконцернов Figaro Group (выпускает газету Le Figaro) и L'Express Group, а также аукционного дома Artcurial, производителя вина Chateau Dassault, компаний в сфере недвижимости и СП по производству электромобилей.

Серж Дассо придерживался правоконсервативных взглядов и имел репутацию "капиталиста старой закалки", с 2004 по 2017 годы он занимал пост сенатора, а с 1995 по 2009 годы был мэром города Корбей-Эссон неподалеку от Парижа. Неоднократно выступал публично в защиту консервативных взглядов и ценностей, в том числе против пропаганды гомосексуализма.

По данным Forbes, состояние Сержа Дассо на 2018 год составляло около 19 млрд евро. Он занимал четвертую строчку в списке самых богатых людей Франции.

Серж Дассо позитивно относился к сотрудничеству с Россией. Он высоко отзывался о советском и российском авиастроении, и, в частности, он посещал АО "РСК "МИГ".
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Россия
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
МиГ РСК

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.05 00:06
  • 48
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 30.05 23:56
  • 53
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 30.05 20:42
  • 2
В топ-100 рейтинга университетов CWUR не оказалось российских вузов
  • 30.05 20:12
  • 4
Заседание Коллегии Министерства обороны и формирование 127-й мотострелковой дивизии
  • 30.05 20:04
  • 41
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
  • 30.05 19:52
  • 6
США не планируют вводить санкции против Индии из-за покупки ЗРС С-400
  • 30.05 19:43
  • 4
ОАК может разработать сверхзвуковой самолет в десятилетней перспективе
  • 30.05 19:40
  • 5
Большую часть комплекса зданий технополиса "Эра" построят в 2019 году
  • 30.05 19:33
  • 2
Осколки гибрида
  • 30.05 19:29
  • 13
Железный человек: через год USSOCOM поместит оператора в активный экзоскелет.
  • 30.05 18:10
  • 3
Сначала дипломаты, потом "Искандеры". Чем Россия ответит на размещение базы США в Польше
  • 30.05 17:43
  • 1
Арктика с подогревом
  • 30.05 17:30
  • 1
Россия построит на Кубе наземную измерительную станцию системы ГЛОНАСС
  • 30.05 17:25
  • 3
У России появились "плохие новости" для ВВС США
  • 30.05 17:18
  • 2
Польша призвала США разместить танковую дивизию в стране
другие обсуждаемые темы