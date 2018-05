Выступление начальника Командования специальных операций США на SOFIC 2018

Как пишет американское издание "Defense News" в статье "How a five-year US special ops plan will transform the force", 22 мая 2018 года на прошедшей в Тампа (штат Флорида, США) Отраслевой конференции сил специальных операций (Special Operations Forces Industry Conference, SOFIC 2018) начальник Командования специальных операций США (USSOCOM) генерал Раймонд Томас рассказал о следующем пятилетнем плане развития и закупок КСО США, который как заявляется, будет "поворотным". План будет включать отказ от устаревающих систем, чтобы уступить дорогу передовым технологиям, которые позволят США "быть на несколько шагов впереди потенциальных противников".

Начальник Командования специальных операций США генерал Раймонд Томас на выставке SOFEX 2018 в Иордании (c) defensenews.com

"В быстро развивающемся мире мы должны подумать о технологиях и платформах, которые используются сегодня [силами специальных операций] в качестве унаследованных систем, уже существующих систем, чей закат почти настал", - сказал генерал Раймонд Томас. "Постепенные улучшения в устаревших системах не дадут нам преимуществ, которые нам нужны для успехов в будущем".

Томас отметил, что через год он утвердит пятилетний план, также известный под названием Program Objective Memorandum, который будет стимулировать развитие специальных операций на ближайшее десятилетие.

Будут решаться основные вопросы относительно того, какое будущее ожидает основную технику и вооружения. "Мы представим наши будущие требования к самолетам и вертолетам", - сказал Томас.

По его словам, план также обозначит путь развития подводной и наземной техники.

Кроме того, "мы определим наши инвестиции в специфические космические и кибер-программы, высокоточное оружие и новейшие коммуникационные сети", - сказал Томас.

Начальник КСО подчеркнул, что обсуждения и дискуссии, на конференции SOFIC "будут основным фактором" в определении того, какие технологии будут использовать специальные силы в войнах будущего.

"Мы поставили перед собой задачу принять важные решения, столкнувшись с более быстрым циклом технического прогресса", - сказал Томас, добавив, что Командование также должно определить новые и более эффективные способы работы для выполнения своих задач.

Томас заявил, что трансформация сил специальных операций имеет решающее значение. Проблемы, с которыми сталкиваются ССО, требуют повышенной огневой мощи, маневренности и выживаемости.

Для ССО важна индивидуальная бронезащита, шлемы и средства связи такого качества, которое "выше, чем противников", сказал он.

Томас добавил, что ССО также понадобится более легкое, дальнобойное и точное оружие.

"Однако войны будущего потребуют от Командования больше, чем просто эти улучшения", - отметил он.

По словам Томаса, ССО должны иметь возможность принимать решения быстрее, а это значит, что данные, которые поступают, должны быть своевременными и точными.

"Оперативники работают на грани возможностей коммуникационных и логистических сетей, - сказал он, - и страдают от ограничений пропускной способности сетей".

Сейчас задача состоит в разработке и принятии на вооружение систем, которые позволяют оператору быстро принимать решения и предпринимать действия надлежащим образом, сказал Томас.

"Определение успеха в этом начинании находится за пределами того, где мы находимся сегодня", - добавил он. "Наш цикл закупок, скорость разработки и сроки от концепции до принятие на вооружение в этих критически важных областях не поспевают за меняющимися тендециями и скоростью технологического развития частного сектора".