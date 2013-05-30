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"Российский Falcon 9" признали ненужным

31.05.2018 Lenta.ru 117 0
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РН «Союз-5»
Эскизный проект ракеты-носителя «Союз-5».
Источник: "Роскосмос"

Сокращение бюджета "Роскосмоса" приведет к невозможности создания ракеты среднего класса "Союз-5", заявленной как конкурент американскому носителю Falcon 9 компании SpaceX, а также разработке сверхтяжелого носителя, заявил РИА Новости научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

"Можно сказать, что то, что только что запланировано — сверхтяжелая ракета — она не нужна, потому что для нее нет нагрузок, а это уже миллиард только на эскизный проект. Также сомнительна разработка новых ракет-носителей по своей целесообразности, потому что у нас число грузов, которые мы выводим, достаточно хорошо известно, и оно не растет стабильно", — сказал эксперт.

По его словам, имеющиеся у России ракеты "вполне справляются с грузопотоком". Кроме того, практически не задействована в запусках новая ракета "Ангара", на которую было потрачено значительное количество бюджетных средств. "Ракету надо делать, если поставлена задача чего-то доставить такое, чего старые ракеты не могут сделать", — добавил Моисеев.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил агентству, что "Роскосмос" может получить на 17 миллиардов рублей меньше в 2019-м, в 2020-м — на 52 миллиарда меньше, а в 2021 году недополучить 75 миллиардов по сравнению с изначально планировавшимся бюджетом.

"Союз-5" разрабатывается центром "Прогресс" и корпорацией "Энергия" как будущая основная российская ракета среднего класса. Первый старт носителя запланировано провести в 2022 году с космодрома Байконур. "Союз-5", фактически являющийся модернизированной версией российско-украинской ракетой "Зенит", заявлен как конкурент американскому носителю Falcon 9 компании SpaceX.

"Союз-5" представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Стартовая масса носителя около 530 тонн, длина 61,87 метра (с транспортным пилотируемым кораблем "Федерация" 65,9 метра), диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель – жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур около 18 тонн.
30.05.2018
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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Ангара
Компании
SpaceX
Роскосмос
Проекты
2020-й год
Falcon РН
Байконур
Союз-5 РН
Федерация КК

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