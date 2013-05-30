Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Китай ускорил работы по созданию тактического ядерного оружия

31.05.2018 Военное обозрение 89 0
0
Понравилась новость?
 0

Китай прилагает большие силы для создания нового тактического ядерного оружия, проводя ядерные испытания чаще, чем США, сообщают СМИ.

http://www.rosinform.ru/

Как пишет South China Morning Post, только в период с сентября 2014-го по декабрь 2017-го в Китае было проведено около 200 испытаний, имитирующих ядерный взрыв, примерно по 5 в среднем за месяц, в то время как США провели всего 150 испытаний за 10 лет. Таким образом, считают китайские эксперты, КНР пытается сократить отставание от США в ядерных технологиях, хотя в некоторых аспектах Китай уже обгоняет США благодаря финансированию этих программ государством.

Отмечается, что имитация ядерных взрывов предполагает использование водородной пушки, которая разгоняет (до скорости 30 тысяч километров в час) многослойный снаряд (из металла и пластика). Последний, сталкиваясь с плутониевой целью, вызывает химическую реакцию, фактически воспроизводящую условия ядерного взрыва.

Китайские эксперты утверждают, что китайские разработки изготовления снаряда, технологически превосходят американские. Именно такие разработки используют при создании высокоточных гиперзвуковых ракет, рассчитанных на перенос маломощных ядерных боеголовок.

В настоящее время США ведет разработку ядерных боезарядов пониженной мощности (W76 или W88 для баллистических ракет Trident II D5 атомных подводных лодок). Как заявляют в США, это будет ответом на разработку Россией и Китаем маломощных тактических ядерных зарядов, предназначенных для оснащения высокоточных крылатых ракет и космических спутников.
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Trident II
Проекты
Trident
ГЗЛА
Ядерный щит
ЯО

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.05 00:06
  • 48
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 30.05 23:56
  • 53
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 30.05 20:42
  • 2
В топ-100 рейтинга университетов CWUR не оказалось российских вузов
  • 30.05 20:12
  • 4
Заседание Коллегии Министерства обороны и формирование 127-й мотострелковой дивизии
  • 30.05 20:04
  • 41
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
  • 30.05 19:52
  • 6
США не планируют вводить санкции против Индии из-за покупки ЗРС С-400
  • 30.05 19:43
  • 4
ОАК может разработать сверхзвуковой самолет в десятилетней перспективе
  • 30.05 19:40
  • 5
Большую часть комплекса зданий технополиса "Эра" построят в 2019 году
  • 30.05 19:33
  • 2
Осколки гибрида
  • 30.05 19:29
  • 13
Железный человек: через год USSOCOM поместит оператора в активный экзоскелет.
  • 30.05 18:10
  • 3
Сначала дипломаты, потом "Искандеры". Чем Россия ответит на размещение базы США в Польше
  • 30.05 17:43
  • 1
Арктика с подогревом
  • 30.05 17:30
  • 1
Россия построит на Кубе наземную измерительную станцию системы ГЛОНАСС
  • 30.05 17:25
  • 3
У России появились "плохие новости" для ВВС США
  • 30.05 17:18
  • 2
Польша призвала США разместить танковую дивизию в стране
другие обсуждаемые темы