Китай ускорил работы по созданию тактического ядерного оружия
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Китай прилагает большие силы для создания нового тактического ядерного оружия, проводя ядерные испытания чаще, чем США, сообщают СМИ.
http://www.rosinform.ru/
Как пишет South China Morning Post, только в период с сентября 2014-го по декабрь 2017-го в Китае было проведено около 200 испытаний, имитирующих ядерный взрыв, примерно по 5 в среднем за месяц, в то время как США провели всего 150 испытаний за 10 лет. Таким образом, считают китайские эксперты, КНР пытается сократить отставание от США в ядерных технологиях, хотя в некоторых аспектах Китай уже обгоняет США благодаря финансированию этих программ государством.
Отмечается, что имитация ядерных взрывов предполагает использование водородной пушки, которая разгоняет (до скорости 30 тысяч километров в час) многослойный снаряд (из металла и пластика). Последний, сталкиваясь с плутониевой целью, вызывает химическую реакцию, фактически воспроизводящую условия ядерного взрыва.
Китайские эксперты утверждают, что китайские разработки изготовления снаряда, технологически превосходят американские. Именно такие разработки используют при создании высокоточных гиперзвуковых ракет, рассчитанных на перенос маломощных ядерных боеголовок.
В настоящее время США ведет разработку ядерных боезарядов пониженной мощности (W76 или W88 для баллистических ракет Trident II D5 атомных подводных лодок). Как заявляют в США, это будет ответом на разработку Россией и Китаем маломощных тактических ядерных зарядов, предназначенных для оснащения высокоточных крылатых ракет и космических спутников.
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30.05.2018
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