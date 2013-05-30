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Ту-214 "Открытое небо" проходит освидетельствование

31.05.2018 Военное обозрение 124 0
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Новый самолет Ту-214ОН успешно прошел первый этап освидетельствования, который прошел в подмосковной Кубинке, передает РИА Новости.


Второй самолет Ту-214ОН (регистрационный номер RF-64525, cерийный номер 525), построенный для Министерства обороны России, и сданный в 2014 году.
Источник: Владислав Дмитренко / www.airforce.ru

Мероприятия первого этапа проводились с 21-го по 29 мая. В них приняли участие 56 специалистов из 20 стран-участниц Договора по открытому небу.

Как рассказал глава национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, иностранным специалистам были показаны конструктивные особенности машины, связанные с установкой на ней цифровой аппаратуры российского производства. Зарубежные инспекторы детально ознакомились с наземным комплексом обработки и провели необходимые измерения на оптическом тест-объекте, предназначенном для определения разрешения цифровой аппаратуры наблюдения.

По словам Рыжкова, самолет выполнил 4 полета с участием иностранных специалистов, во время которых российские инспекторы осуществили аэрофотосъемку оптического тест-объекта в Кубинке. Результаты обработки полученных материалов подтвердили значения высот, на которых может использоваться цифровая аппаратура самолета.

Он отметил, что проведенные мероприятия показали высокий уровень подготовки российских инспекторов, а также продемонстрировали заинтересованность России в дальнейшем эффективном функционировании Договора.

Успешное завершение первого этапа стало первым шагом в международном допуске Ту-214ОН к использованию в рамках Договора по открытому небу, заключил Рыжков.

Проведение заключительного этапа освидетельствования запланировано на сентябрь текущего года.

Напомним, вышеупомянутый Договор (Treaty on Open Skies) является международным документом, устанавливающим режим наблюдения полетов над территорией стран-участниц с целью контроля за выполнением соглашений в области разоружения, наблюдения за военной деятельностью и укрепления доверия между государствами.
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Продукция
Ту-214
Проекты
Ядерный щит

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