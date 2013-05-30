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Партию БМПТ "Терминатор" отправят на Южный Урал для испытаний

31.05.2018 Военное обозрение 85 0
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Партия новых боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" будет поставлена в 90-ю танковую дивизию, дислоцированную в Челябинской области ЦВО, сообщили в пресс-службе округа. Поставка планируется в третьем-четвертом квартале этого года. Всего планируется принять 10 боевых машин.

http://oruzhie.info/

Как пояснили в округе, БМПТ будут поставлены в Чебаркуль для проведения войсковых испытаний по определению форм и способов применения данных типов машин в боевых порядках в условиях России.

В Чебаркуле находится управление воссозданной в 2016 году 90-ой гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознамённой дивизии. Боевые части дивизии расположены в Челябинской и Свердловской областях.

БМПТ "Терминатор" - российская боевая машина огневой поддержки танков, предназначенная для действия в составе танковых формирований с целью поражения танкоопасных средств противника: для эффективного подавления живой силы противника, оснащённой гранатомётами, противотанковыми комплексами, стрелковым оружием; есть также возможность поражать на ходу и с места танки, БМП, дот, дзот и другие высокозащищённые цели, включая низколетящие самолеты и вертолеты. В варианте для российской армии создан на узлах и агрегатах основного танка Т-90A.
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-90 "Владимир"
Компании
ГАЗ Группа

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