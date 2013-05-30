Военным передан для испытаний первый Ил-20М
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ВКС России получили для испытаний первый модернизированный самолет-разведчик Ил-20М, передает Интерфакс.
https://senikalex.livejournal.com
По словам источника агентства, к настоящему времени завершены ОКР "Рецензент" по модернизации разведывательного самолета Ил-20 в версию Ил-20М.
Модернизированный Ил-20М передан военному ведомству на государственные совместные испытания (ГСИ),
сообщил он.
Работа по модернизации самолетов специального назначения Ил-20 и Ил-22 проводится компанией "Ильюшин" с участием "Экспериментального машиностроительного завода им. Мясищева".
Ил-20 предназначен для ведения радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Самолет создан на базе пассажирского Ил-18. Впервые поднялся в воздух в 1968 году. В конце 2000-х "Туполев" разработал новый самолет радиотехнической и оптико-электронной разведки Ту-214Р (на базе пассажирского Ту-214) для замены Ил-20.
Ранее сообщалось, что ОКР по созданию Ту-214Р завершатся в текущем году. В настоящее время оба самолета-разведчика находятся в войсках на опытной эксплуатации.
Напомним, в 2016-ом Ту-214Р дважды был замечен на российской авиабазе в Сирии. По информации западных сайтов, отслеживающих перемещение военной авиации, разведчик перебрасывался на базу Хмеймим с территории РФ в феврале и июле 2016 года.
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30.05.2018
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