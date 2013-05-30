Морпехи на Камчатке получили партию новых бронетранспортеров

Соединение морской пехоты, дислоцированное на Камчатке, продолжает перевооружение на современные БТР-82А, сообщает пресс-служба Восточного округа.

Минобороны РФ

В дополнение к новой технике, которая уже имеется на вооружении подразделений, к месту дислокации доставлена кораблями очередная партия из 30-и бронемашин. Техника поставлена на учет и принимается в эксплуатацию.

Новые бронетранспортеры заменят устаревшие БТР-80 и транспортеры МТЛБ.

В летний период обучения практические занятия на полигоне Радыгино пройдут наводчики и механики-водители БТР-82А. В ходе полевого выхода морпехи Тихоокеанского флота займутся отработкой вождения новых и более тяжелых боевых машин, а также совершенствованием навыков ведения огня по целям из дистанционно управляемого модуля с 30-мм пушкой.

В пресс-службе добавили, что ранее подразделения морской пехоты ТОФ получили на вооружение современные танки Т-80БВ.

В округе напомнили, что бронетранспортер БТР-82А является глубоко модернизированной версией БТР-80 и БТР-80А. Машина превосходит предшественников по огневым возможностям, она оснащена более мощным двигателем и противоосколочной защитой. Оборудована средствами связи 5-го поколения, что значительно улучшило командную управляемость. Также на борту имеется система топографического ориентирования "Трона-1". Кроме того, в новой бронемашине улучшены условия для экипажа и десанта.