Морпехи на Камчатке получили партию новых бронетранспортеров
|
|
Соединение морской пехоты, дислоцированное на Камчатке, продолжает перевооружение на современные БТР-82А, сообщает пресс-служба Восточного округа.
Минобороны РФ
В дополнение к новой технике, которая уже имеется на вооружении подразделений, к месту дислокации доставлена кораблями очередная партия из 30-и бронемашин. Техника поставлена на учет и принимается в эксплуатацию.
Новые бронетранспортеры заменят устаревшие БТР-80 и транспортеры МТЛБ.
В летний период обучения практические занятия на полигоне Радыгино пройдут наводчики и механики-водители БТР-82А. В ходе полевого выхода морпехи Тихоокеанского флота займутся отработкой вождения новых и более тяжелых боевых машин, а также совершенствованием навыков ведения огня по целям из дистанционно управляемого модуля с 30-мм пушкой.
В пресс-службе добавили, что ранее подразделения морской пехоты ТОФ получили на вооружение современные танки Т-80БВ.
В округе напомнили, что бронетранспортер БТР-82А является глубоко модернизированной версией БТР-80 и БТР-80А. Машина превосходит предшественников по огневым возможностям, она оснащена более мощным двигателем и противоосколочной защитой. Оборудована средствами связи 5-го поколения, что значительно улучшило командную управляемость. Также на борту имеется система топографического ориентирования "Трона-1". Кроме того, в новой бронемашине улучшены условия для экипажа и десанта.
|
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.05.2018 Новые бронетранспортеры БТР-82А прибыли к месту постоянной дислокации на Камчатке
02.05.2017 В подразделения МТО Западного военного округа поставлены модернизированные мастерские технического обслуживания
23.03.2016 Лицензия на стабильность
27.04.2015 Комплекс управления тактическим звеном БТР-80 покажут в Благовещенске
19.12.2017 В 2017 году должны быть серийно модернизированы первые десять танков Т-80БВ
23.08.2017 Чем удивит оборонная выставка "Армия-2017"
23.08.2017 Форум "Армия-2017" начинает работу в подмосковной Кубинке
23.12.2016 Чем вооружилась армия России в 2016 году