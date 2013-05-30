Французский флот успешно испытал новую торпеду F21

Французский военно-морской флот готовится к получению новых тяжелых торпед нового поколения. Компания Naval Group и Агентство закупок вооружений Минобороны Франции провели успешное испытание торпеды F21, передает "Warspot" со ссылкой на портал navyrecognition.com. Финальные испытания торпеды проводились с борта подлодки типа Rubis и были признаны успешными.

Прототип торпеды F21 navyrecognition.com

Новые торпеды F21 предназначены для замены основных 533-мм торпед F17 Mod 2, стоящих на вооружении ВМФ Франции. Они поступят на вооружение атомных многоцелевых подлодок типа Rubis и атомных ракетных подлодок типа Le Triomphant, кроме этого ими предполагается вооружить шесть уже заказанных, но пока не построенных атомных многоцелевых субмарин типа Suffren (проекта Barracuda).

Также 30 торпед F21 заказаны Бразилией для вооружения четырёх неатомных подлодок модифицированного проекта Scorpene, строящихся совместно с DCNS по бразильской программе PROSUB.

Разработку новых торпед F21 начали еще в 2008 году, изначально предполагалось, что они должны были поступить в войска в 2015 году, но позднее дата сдвинулась на 2019 год. Задержка произошла по причине смены подрядчиков во время работ по торпеде.

6-метровая торпеда калибра 533 мм весит почти полторы тонны и способна развивать скорость до 50 узлов (93 км/ч). Дальность поражения заявлена разработчиком в 50 км и глубине до 500 м. Комбинированная система наведения включает активно-пассивную акустическую систему и телеуправление по волоконно-оптическому кабелю. Боевая часть оснащена малочувствительным к внешнему воздействию взрывчатым веществом PBX B2211. Всего для ВМФ Франции заказано 93 торпеды.