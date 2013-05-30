Китайские СМИ: Российская военная техника неконкурентноспособна

Китайский портал Sina.com выпустил материал, в котором утверждается, что три ведущих страны Латинской Америки - Аргентина, Бразилия и Чили перестали закупать российское вооружение, отдав предпочтение китайскому.

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Издание пишет, что Россия поставляла вооружение в вышеперечисленные страны в 2013 году на 928 млн. долларов, но уже к 2017 году поставки приблизились к нулю.

Китайский портал в своей статье, представленной "ИноСМИ", называет две проблемы российского ВПК: первая проблема российского вооружения - конкурентоспособность, которая якобы основывается на западных разработках и компонентах, разработанных на западе. Как пример приводится тепловизор "Кэтрин", используемый на танках Т-90, и который производится во Франции. Под введенными санкциями, пишет портал, Россия не сможет покупать западные компоненты, а установка отечественных аналогов поднимает цену и снижает эффективность техники.

Вторая проблема российского ВПК, утверждается в статье, это очень низкий уровень инвестиций в новые технологии и разработку программного обеспечения в России, и связан, опять же по мнению портала, с низким уровнем экспорта российского вооружения и оборудования по сравнению с предыдущими годами. Как пример приводится Венесуэла, которой Россия не смогла поставить "новый тип десантно-высадочной техники". В итоге Венесуэла решила закупить китайскую боевую машину пехоты для десантных операций на побережье VN-18.

Недорогое и эффективное оружие производилось в СССР, отметили авторы статьи, оружие же современной России в большей своей массе не конкурентноспособно, поэтому Россия теряет рынок вооружений, который занимает Китай, производящий качественную технику, основанную на отечественных компонентах.