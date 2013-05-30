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Пара Су-57 поражала наземные цели на конкурсе "Авиадартс-2018"

31.05.2018 Военное обозрение 79 0
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Истребители Су-57
Истребители Су-57.
Источник: http://www.globallookpress.com

На сайте телеканала "Звезда" опубликованы кадры выполнения учебно-боевых задач парой новейших российских истребителей Су-57. Задачи лётчики выполняли в ходе ставшего традиционным конкурса "Авиадартс-2018", проводимого министерством обороны.

На кадрах, снятых с беспилотника, можно видеть, как Су-57 наносят условные удары по наземным целям, которые расположены на полигоне.

На первых секундах видео демонстрируется, как отмечено, боевой разворот многоцелевых истребителей Су-57.

Напомним, что пока на самолётах используются двигатели так называемого первого этапа. Однако разработчики некоторое время назад заявили, разработка двигателей второго этапа находится на финальной стадии, а потому вскоре двигатели могут быть заменены на более совершенные. Двигатели второго этапа добавят маневренности российским самолётам, которые уже сейчас относят к одним из наиболее маневренных в мире.

Ранее самолёты Су-57 задействовались в Сирийской Арабской Республике. По результатам применения конструкторы вносят коррективы и совершенствуют технические характеристики боевого самолёта, относящегося к пятому поколению истребителей.

Индия несколько месяцев назад, изначально участвовавшая в совместном с Россией проекте FGFA, решила из проекта выйти, заявив, что не удовлетворена характеристиками Су-57, включая параметры малозаметности и двигатели 1-го этапа. Однако при этом в Нью-Дели дали понять, что если Россия доработает самолёт, то Индия в проект может и вернуться.
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Сирия
Продукция
FGFA
ПАК ФА
Проекты
Авиадартс
АРМИ-20XX
БПЛА

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