Пара Су-57 поражала наземные цели на конкурсе "Авиадартс-2018"
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Истребители Су-57.
Источник: http://www.globallookpress.com
На сайте телеканала "Звезда" опубликованы кадры выполнения учебно-боевых задач парой новейших российских истребителей Су-57. Задачи лётчики выполняли в ходе ставшего традиционным конкурса "Авиадартс-2018", проводимого министерством обороны.
На кадрах, снятых с беспилотника, можно видеть, как Су-57 наносят условные удары по наземным целям, которые расположены на полигоне.
На первых секундах видео демонстрируется, как отмечено, боевой разворот многоцелевых истребителей Су-57.
Напомним, что пока на самолётах используются двигатели так называемого первого этапа. Однако разработчики некоторое время назад заявили, разработка двигателей второго этапа находится на финальной стадии, а потому вскоре двигатели могут быть заменены на более совершенные. Двигатели второго этапа добавят маневренности российским самолётам, которые уже сейчас относят к одним из наиболее маневренных в мире.
Ранее самолёты Су-57 задействовались в Сирийской Арабской Республике. По результатам применения конструкторы вносят коррективы и совершенствуют технические характеристики боевого самолёта, относящегося к пятому поколению истребителей.
Индия несколько месяцев назад, изначально участвовавшая в совместном с Россией проекте FGFA, решила из проекта выйти, заявив, что не удовлетворена характеристиками Су-57, включая параметры малозаметности и двигатели 1-го этапа. Однако при этом в Нью-Дели дали понять, что если Россия доработает самолёт, то Индия в проект может и вернуться.
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30.05.2018
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