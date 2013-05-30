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Неспокойная ночь для "Железного купола". Палестинская атака и израильская ответка

31.05.2018 Военное обозрение 99 0
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Пресс-служба Сил обороны Израиля сообщает о задействовании систем противоракетной обороны "Железный купол". Причиной стали очередные атаки израильской территории из сектора Газа. В Израиле в атаках обвиняют боевое крыло ХАМАС. Известно о том, что ракеты запускались в направлении таких израильских населённых пунктов как Шаар-ха-Негев, Эшколь, Сдот Негев.

В общей сложности, по израильской территории было выпущено около 70 ракет и мин. Ракет из этого числа до тридцати. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что основная часть выпущенных из сектора Газа боеприпасов была перехвачена при использовании "Железного купола". Несколько раз срабатывали сирены предупреждения о ракетной атаке в населённых пунктах, расположенных неподалёку от Ашкелона.

О точном числе перехваченных "Железным куполом" ракет не сообщается.

Википедия

В ответ на обстрелы своей территории Израиль поднял боевые самолёты. Одним из ударов был разрушен тоннель, соединявший сектор Газа с Египтом. Израильская разведка, как сообщается в местных СМИ, получила сведения о том, что именно через этот тоннель боевики в секторе Газа получали снабжение. Видео с уничтожение тоннеля израильской авиацией публикует портал News.co.il:

В общей сложности израильская авиация атаковала около 25 объектов ХАМАС. Заявлено, что одной из целей стала мастерская по производству неуправляемых ракет.

Тем временем власти Израиля обвинили ХАМАС в том, что группировка пытается атаковать объекты уже не только у границ, но и в глубине израильской территории.
30.05.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Египет
Израиль
Продукция
Железный купол

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