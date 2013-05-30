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Экономия по-американски: в США поставили крест на электронной модернизации F-15C

31.05.2018 Военное обозрение 94 0
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В США достоянием общественности стал секретный отчёт Пентагона, касающийся программы по электронному перевооружению самолётов F-15С. По этой программе всепогодные американские истребители 4-го поколения должны были получить новейшую электронную начинку, что существенно повышало бы их характеристики по целому ряду параметров.

Из доклада, фрагменты которого оказались в американских СМИ, становится известно, что в ВВС США пришли к решению об отмене закупок новейших систем электронного управления режимами выполнения боевых операций. Речь идёт о системе EPAWSS, которые должны были оказаться установленными на 196 истребителях F-15С и 217-ти F-15E. Как теперь выясняется, самолёты F-15C новейшей системой оснащаться не будут. Такого рода оснащение не предусматривается военным бюджетом США.

Из доклада, фрагменты которого опубликованы C4ISR.net:

Использование самолета F-15C без EPAWSS ограничит способность истребителя по обнаружению и идентификации воздушных и наземных угроз, по применению контрмер блокирования радиолокационных сигналов противника.

Википедия

Новейшая электронная система EPAWSS разрабатывается BAE Systems. Изначальная сумма контракта составляла почти полмиллиарда долларов. Начало оснащения самолётов F-15 планировалось на 2019 год.

Конгресс США, по некоторым данным, потребовал от ВВС объяснений по поводу того, насколько правильным может оказаться в конечном итоге отказ от оснащения F-15С системами EPAWSS.
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-15
Компании
BAE Systems

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