Франция поставит Украине 55 вертолетов Airbus Helicopters

Министерство внутренних дел Украины сообщает о подписании соглашения между Украиной и Францией в создании единой системы авиационной безопасности и защиты на Украине. Согласно этому документу, Украина получит 55 вертолетов производства компании Airbus Helicopters (легких Н125 и Н145 и тяжелых Н225), сообщают в пресс-службе МВД Украины.

Выведенные из эксплуатации вертолеты Airbus Helicopters H225 (EC225LP) aviationweek.com

Поставка первых четырех вертолетов Airbus Helicopters H225 планируется уже в этом году. Они будут поставлены в новую службу реагирования МВД для спасательных и медицинских работ.

Как заявили в украинском МВД, первая партия из 37 вертолетов будет поставлена в два этапа, во второй партии будет 18 машин. Из общего количества поставляемых машин, 21 вертолет будет модели Н225. Также согласно договора, французы проведут обучение украинских пилотов, будет создан сервисный центр и база для капитального ремонта вертолётов.

Но не все так хорошо, как заявляют в украинском МВД. Если две модели поставляемых вертолетов Н125 и Н145 будут из числа новых машин, то применительно к вертолетам Н225, такого не скажешь. Согласно информации французских СМИ, данные машины будут поставляться из парка выведенных из эксплуатации после катастрофы вертолета Н225 в Северном море 29 апреля 2016 года.

Катастрофа Н225 в Северном море у норвежского побережья привела к гибели 13 человек ввиду отрыва несущего винта, выявившая проблемы с надежностью редуктора несущего винта всего семейства вертолетов и привела к длительным запретам на полеты вертолетов Н225.

Хотя в настоящее время запрет на полеты этой модели снят, но эксплуатирующие вертолет компании стараются избавиться от него, распродавая машины про "бросовым" ценам. В лице Украины французы нашли покупателя для большей части нелетающего парка вертолетов Н225, передает блог bmpd