В Западном округе приступили к испытаниям модернизированных танков и БМП

Экипажи танковой армии Западного округа приступили к поэтапным испытаниям модернизированных танков Т-80БВМ и Т-72Б3-М, а также БМП-2 с боевым модулем "Бережок", сообщает пресс-служба ЗВО.

Минобороны РФ

Испытания образцов боевой техники проводятся в Московской области на полигоне Головеньки.

Сообщается, что в программе испытаний – применение комплексов прицеливания и наблюдения, проведение боевых стрельб по мишеням в разное время суток и в сложных погодных условиях, проверка оборудования связи.

Во время заездов механики-водители отработают эксплуатацию двигателей в разных режимах при преодолении таких препятствий, как косогор, ров, "гребенка" и прочих.

За испытаниями наблюдают комиссии предприятий-изготовителей и штаба округа.

Напомним, контракт с УВЗ на поставку в войска танков Т-80БВМ был подписан на форуме "Армия-2017". Модернизированная машина отличается от предшественницы (Т-80БВ) улучшенными боевыми качествами, в том числе повышенной боевой мощью, защищенностью и маневренностью. Также усовершенствована система управления, которая теперь отвечает современным требованиям по всем основным параметрам.

Танк Т-72БЗМ, по словам представителей УВЗ, получил высокоавтоматизированную систему управления огнем, многоканальный прицел типа "Сосна", автомат сопровождения цели. Машина оснащена более совершенной 125-мм пушкой и боеприпасами повышенного могущества, бортовыми экранами типа "Реликт".

Что касается обитаемого двухместного боевого модуля Б05Я01 "Бережок", то он представляет собой классическую башню БМП-2, но с обновленным комплексом вооружения. В модуле установлен комбинированный прицел с системой стабилизации линии прицеливания в 2-х плоскостях. Прицел объединил в себе визирный оптический, лазерный дальномерный и тепловизионный каналы. Кроме того, он имеет канал наведения управляемой ракеты.