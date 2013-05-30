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Байконур в преддверии нового этапа развития, уже без военных

31.05.2018 Военное обозрение 98 0
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Байконур, откуда стартуют российские пилотируемые корабли, до конца года планируют перевести в "штатский режим", работающих там офицеров заменят гражданские инженеры, сообщают Известия.

http://www.globallookpress.com

Таким образом, нынешний год может стать завершающей страницей в военной истории космодрома. Всем военнослужащим, работающим в КЦ "Южный" не на военных должностях (они эксплуатируют инфраструктуру Байконура), предложено вернуться на службу в ВС РФ или уволиться и продолжить работу в статусе гражданских специалистов.

Основная причина такого шага – оптимизация расходов: военные обходятся бюджету значительно дороже гражданских инженеров. Кроме того, ЦЭНКИ (Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Роскосмос) планирует перерегистрироваться из ФГУП в акционерное общество, то есть превратиться из госпредприятия в коммерческую компанию. В Минобороны подтвердили информацию о планируемом уменьшении количества военных, направленных не на воинские должности.

В самом ЦЭНКИ информацию об отказе от военного персонала оставили без комментариев, отметив при этом, что сокращения количества работающих там не ожидается.

Однако, по словам источников газеты, сокращения на Байконуре в течение двух ближай1ших лет могут коснуться от 800 до 2 тысяч человек.

По мнению бывшего начальника Федерального управления авиационно-космического поиска и спасения при МО РФ генерал-майора Владимира Попова, при отказе от военных специалистов может пострадать эффективность работы космодрома.

Он отметил, что "военная составляющая играет важную роль в космической индустрии". В таких высокотехнологичных отраслях, где решается большой объем задач, военные специалисты необходимы. И чаще всего, только они обладают необходимыми навыками и знаниями. Кроме того, военнослужащий "не зациклен" на трудовом кодексе и не откажется от выполнения поставленной задачи после окончания рабочего дня.

По его словам, на космодроме военные занимают довольно специфические должности, на которые будет трудно найти замену. Например, аналитики. Это кадры самой высокой квалификации, обладающие огромными знаниями и опытом. К их компетенции относятся, в том числе разбор нештатных ситуаций, анализ телеметрии после пусков и др. К традиционно военным специальностям здесь также относят метеорологию и обслуживание шахтных установок.
30.05.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Проекты
Байконур

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