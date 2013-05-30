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Британские ВМС получили новую систему потивовоздушной обороны

31.05.2018 Военное обозрение 97 0
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Военно-морские силы Великобритании официально приняли на вооружение новую корабельную систему ПВО Sea Ceptor, передает "Warspot" со ссылкой на портал navyrecognition.com. По заявлению министра обороны Англии Гэвина Уильямсона, система защищает корабли абсолютно от всего: от сверхзвуковых ракет до истребителей.

navyrecognition.com

По заявлению разработчиков, новая ракета развивает скорость до 3,5 тыс.км/ч, что позволяет ей уничтожать сверхзвуковые цели. Масса ракеты составляет 99 кг, длина — 3,2 м, диаметр — 166 мм, дальность полёта превышает 25 км. Боеприпас оснащен складным оперением, состоящим из четырех стабилизаторов в хвостовой части. Наведение ракеты на цель будет осуществляться при помощи активной радиолокационной головки самонаведения. Также имеется двухсторонний канал связи с зенитным комплексом. Боевая часть ракеты осколочно-фугасная.

Новая система ПВО Sea Ceptor предназначена для замены ракет Sea Wolf, которые в настоящее время стоят на вооружении британских фрегатов Type 23, а также могут быть использованы на перспективных фрегатах Type 26. Основным предназначением кораблей, вооруженных новой системой, по мнению британских военных, будет прикрытие авианосцев и атомных субмарин от атак с воздуха, так как, по заявленным характеристикам, новая система ПВО с ракетами Sea Ceptor способна защищать не только корабль, на котором она установлена, но также поражать цели над другими кораблями, находящимися в зоне поражения ракет.

На вооружении ВМС Великобритании находится 13 фрегатов Type 23. Водоизмещение фрегатов – 4900 тонн. Длина – 133 метра, ширина – 16,1 метра, осадка – 7,3 метра. Скорость хода – 28 узлов. Экипаж – 185 человек, в том числе 13 офицеров. По замыслу британского командования, модернизация фрегатов за счет Sea Ceptor позволит повысить уровень противовоздушной обороны кораблей при низких затратах.

Впервые о новой системе заявили в 2013 году в ходе выставки вооружений и военной техники DSEI-2013. Тогда же и был подписан контракт на поставку военно-морским силам зенитных ракетных комплексов Sea Ceptor.
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
Sea Ceptor
Проекты
Type 26
Авианосец

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