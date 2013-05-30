Первые колонны американской техники выдвинулись из Германии в Польшу
|
|
США начали переброску военной техники из Германии в Польшу. Колонны американской техники начали движение от чешско-германской границы через территорию Чехии на полигоны, расположенные в Прибалтике и Польше для проведения учений НАТО Saber Strike 2018, сообщила пресс-секретарь генштаба чешской армии Властимила Циприсова.
https://hnonline.sk/
Согласно сообщений пресс-службы, в первую часть транзита вошли 300 американских военнослужащих и 170 единиц техники, которые во вторник выдвинулись на чешскую территорию, и после ночевки в среду продолжили движение в направлении Польши.
Перемещение сразу большого количества военной техники США по дорогам общего пользования привело к ограничению движения по скоростной автомагистрали в Западной Чехии, а поломка и многочасовой ремонт одной из бронемашин американской армии во вторник на трассе привела к созданию огромной пробки, которая, по словам представителя генштаба, рассосалась только в среду.
В Генштабе Чехии сообщили, что в четверг и пятницу через чешскую территорию пройдет более 10 американских механизированных колонн, в которых будут передвигаться примерно 400 единиц бронетехники и 1 тыс. военнослужащих 2-го кавалерийского полка сухопутных войск ВС США в Европе.
Учения НАТО Saber Strike 2018 пройдут с 3 по 15 июня на территории Польши и республик Балтии. В маневрах примут участие 18 тысяч военнослужащих и 5 тысяч единиц техники из 19 стран. Подготовка к учениям началась заранее, и, судя по ней, целью маневров будет отработка захвата российского Калининграда наступательной группировкой Североатлантического альянса.
|
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.05.2018 Рассмотреть заклепку на "Абрамсе". Что может новый самолет-разведчик России
30.05.2018 Патруль и конвой: как Украина планирует сдерживать Россию
30.05.2018 ЦАХАЛ защитит Прибалтику… от России
30.05.2018 Каспийский водораздел
30.05.2018 Донбасс решено взять ночью
29.05.2018 К границам Белоруссии перебрасывают тысячи американских танков
28.05.2018 Состоится ли наступление ВСУ на Донбасс в июне?
28.05.2018 Броня крепка: Германия натравит на Россию "Леопарда"