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Российский "Городовой". Силовикам предложили новый бронеавтомобиль

31.05.2018 Военное обозрение 85 0
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На форуме "День передовых технологий правоохранительных органов-2018", прошедшем в подмосковной Балашихе, был представлен однообъемный бронированный автомобиль "Городовой", сообщает Российская газета.


Бронированный спецавтомобиль "Городовой" на базе КАМАЗа.
Источник: Алексей Моисеев / rg

Спецавтомобиль бескапотной компоновки предназначен для решения задач по охране общественного порядка в условиях города.

Выполненная на базе КамАЗа, машина может стать платформой для монтажа различного оружия и специального оборудования.

Бронирование автомобиля обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков ручных гранат. Топливные баки (две емкости) выполнены в варианте "пожаровзрывобезопасный". Защиту имеет и моторный отсек.

Мощность двигателя – 262 л.с., максимальная скорость по шоссе – до 100 км/час. Каждый топливный бак вмещает 180 литров топлива. Запас хода довольно внушительный – 1600 км.

Автомобиль полноприводный, дорожный просвет – 320 мм. Способен преодолевать подъем в 31 градус и брод, глубиной до 1,75 м.

Длина машины – 6,81 м, ширина – 2,5 м, высота – около 3-х метров. Колесная база – 3,67 м. Радиус поворота – 10 м.

Бронеавтомобиль "Городовой" имеет грузоподъемность 1200 кг, оснащен 12-ю пассажирскими местами. Его полная масса – 10 700 кг.
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Компании
КАМАЗ

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