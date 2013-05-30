Российский "Городовой". Силовикам предложили новый бронеавтомобиль

На форуме "День передовых технологий правоохранительных органов-2018", прошедшем в подмосковной Балашихе, был представлен однообъемный бронированный автомобиль "Городовой", сообщает Российская газета.

Бронированный спецавтомобиль "Городовой" на базе КАМАЗа. Источник: Алексей Моисеев / rg

Спецавтомобиль бескапотной компоновки предназначен для решения задач по охране общественного порядка в условиях города.

Выполненная на базе КамАЗа, машина может стать платформой для монтажа различного оружия и специального оборудования.

Бронирование автомобиля обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков ручных гранат. Топливные баки (две емкости) выполнены в варианте "пожаровзрывобезопасный". Защиту имеет и моторный отсек.

Мощность двигателя – 262 л.с., максимальная скорость по шоссе – до 100 км/час. Каждый топливный бак вмещает 180 литров топлива. Запас хода довольно внушительный – 1600 км.

Автомобиль полноприводный, дорожный просвет – 320 мм. Способен преодолевать подъем в 31 градус и брод, глубиной до 1,75 м.

Длина машины – 6,81 м, ширина – 2,5 м, высота – около 3-х метров. Колесная база – 3,67 м. Радиус поворота – 10 м.

Бронеавтомобиль "Городовой" имеет грузоподъемность 1200 кг, оснащен 12-ю пассажирскими местами. Его полная масса – 10 700 кг.