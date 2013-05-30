Российский "Городовой". Силовикам предложили новый бронеавтомобиль
|
|
На форуме "День передовых технологий правоохранительных органов-2018", прошедшем в подмосковной Балашихе, был представлен однообъемный бронированный автомобиль "Городовой", сообщает Российская газета.
|Бронированный спецавтомобиль "Городовой" на базе КАМАЗа.
|Источник: Алексей Моисеев / rg
Спецавтомобиль бескапотной компоновки предназначен для решения задач по охране общественного порядка в условиях города.
Выполненная на базе КамАЗа, машина может стать платформой для монтажа различного оружия и специального оборудования.
Бронирование автомобиля обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков ручных гранат. Топливные баки (две емкости) выполнены в варианте "пожаровзрывобезопасный". Защиту имеет и моторный отсек.
Мощность двигателя – 262 л.с., максимальная скорость по шоссе – до 100 км/час. Каждый топливный бак вмещает 180 литров топлива. Запас хода довольно внушительный – 1600 км.
Автомобиль полноприводный, дорожный просвет – 320 мм. Способен преодолевать подъем в 31 градус и брод, глубиной до 1,75 м.
Длина машины – 6,81 м, ширина – 2,5 м, высота – около 3-х метров. Колесная база – 3,67 м. Радиус поворота – 10 м.
Бронеавтомобиль "Городовой" имеет грузоподъемность 1200 кг, оснащен 12-ю пассажирскими местами. Его полная масса – 10 700 кг.
|
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.05.2018 Около 300 новых и современных образцов автотехники поступит в 2018 году в войска ЮВО
30.05.2018 Более 107 тыс. человек пополнили ВС России благодаря акциям по набору контрактников
30.05.2018 В России создали бронированного "Городового"
30.05.2018 Танки на колесах. Самые вооруженные бронеавтомобили России
30.05.2018 Затаскать по Суданам
29.05.2018 Модернизация литейного производства на «ТМЗ»
29.05.2018 На смену "КамАЗам" и "Уралам" в войска придут новые автомобили
29.05.2018 Предприятия ОПК представили боевую технику для Росгвардии