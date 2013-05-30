На АПЛ "Подмосковье" замечено необычное оборудование
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В объектив российских споттеров попала атомная подводная лодка "Подмосковье" с размещенным на палубе неизвестным оборудованием, сообщает Российская газета.
|БС-64 "Подмосковье", на котором установлено оборудование для транспортировки спасательного аппарата.
|Источник: www.hisutton.com
Аналитики интернет-портала Covert Shores разместили у себя фотографию подлодки и сделали предположение, что металлическая конструкция является чем-то вроде причального приспособления для глубоководных мини-субмарин типа "Бестер" (проект 18270). Аппарат предназначен для спасения экипажей ПЛ на глубине до 720 метров. Одновременно он может поднять на поверхность до 22 человек.
Комментируя сообщение аналитиков, газета отмечает, что "Бестер-1" в начале 2016-го был доставлен на Тихоокеанский флот, где местом его базирования стало спасательное судно "Игорь Белоусов". А посему о предназначении необычной конструкции можно только догадываться.
http://www.hisutton.com
Напомним, АПЛ "Подмосковье" относится к числу самых малоизвестных подлодок ВМФ РФ. Ранее она называлась ракетным крейсером стратегического назначения К-64, а затем, после переоборудования под особые цели, ее стали называть большой атомной подводной лодкой БС-64. Какие конкретно она выполняет задачи, не разглашается.
Работы по модернизации АПЛ были завершены в Центре судоремонта "Звездочка" в декабре 2016 года.
Ранее сообщалось, что на "Подмосковье" вместо отсеков с ракетными шахтами был установлен блок специальных отсеков с оборудованием и жилыми помещениями от субмарины БС-411 "Оренбург" – носителя глубоководных аппаратов. Также была информация о том, что в состав АПЛ могут войти новейшие беспилотные комплексы "Клавесин-2".
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30.05.2018
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