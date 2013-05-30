Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

На АПЛ "Подмосковье" замечено необычное оборудование

31.05.2018 Военное обозрение 115 0
0
Понравилась новость?
 0

В объектив российских споттеров попала атомная подводная лодка "Подмосковье" с размещенным на палубе неизвестным оборудованием, сообщает Российская газета.


БС-64 "Подмосковье", на котором установлено оборудование для транспортировки спасательного аппарата.
Источник: www.hisutton.com

Аналитики интернет-портала Covert Shores разместили у себя фотографию подлодки и сделали предположение, что металлическая конструкция является чем-то вроде причального приспособления для глубоководных мини-субмарин типа "Бестер" (проект 18270). Аппарат предназначен для спасения экипажей ПЛ на глубине до 720 метров. Одновременно он может поднять на поверхность до 22 человек.

Комментируя сообщение аналитиков, газета отмечает, что "Бестер-1" в начале 2016-го был доставлен на Тихоокеанский флот, где местом его базирования стало спасательное судно "Игорь Белоусов". А посему о предназначении необычной конструкции можно только догадываться.

http://www.hisutton.com

Напомним, АПЛ "Подмосковье" относится к числу самых малоизвестных подлодок ВМФ РФ. Ранее она называлась ракетным крейсером стратегического назначения К-64, а затем, после переоборудования под особые цели, ее стали называть большой атомной подводной лодкой БС-64. Какие конкретно она выполняет задачи, не разглашается.

Работы по модернизации АПЛ были завершены в Центре судоремонта "Звездочка" в декабре 2016 года.

Ранее сообщалось, что на "Подмосковье" вместо отсеков с ракетными шахтами был установлен блок специальных отсеков с оборудованием и жилыми помещениями от субмарины БС-411 "Оренбург" – носителя глубоководных аппаратов. Также была информация о том, что в состав АПЛ могут войти новейшие беспилотные комплексы "Клавесин-2".
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Игорь Белоусов
Компании
Звездочка
Проекты
ИТ
ТОФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.05 00:06
  • 48
Новый отечественный автомобиль представлен в ходе инаугурации Президента Российской Федерации
  • 30.05 23:56
  • 53
Бой в сверхлегком весе: каким будет новый российский вертолет
  • 30.05 20:42
  • 2
В топ-100 рейтинга университетов CWUR не оказалось российских вузов
  • 30.05 20:12
  • 4
Заседание Коллегии Министерства обороны и формирование 127-й мотострелковой дивизии
  • 30.05 20:04
  • 41
После 30 лет службы обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска
  • 30.05 19:52
  • 6
США не планируют вводить санкции против Индии из-за покупки ЗРС С-400
  • 30.05 19:43
  • 4
ОАК может разработать сверхзвуковой самолет в десятилетней перспективе
  • 30.05 19:40
  • 5
Большую часть комплекса зданий технополиса "Эра" построят в 2019 году
  • 30.05 19:33
  • 2
Осколки гибрида
  • 30.05 19:29
  • 13
Железный человек: через год USSOCOM поместит оператора в активный экзоскелет.
  • 30.05 18:10
  • 3
Сначала дипломаты, потом "Искандеры". Чем Россия ответит на размещение базы США в Польше
  • 30.05 17:43
  • 1
Арктика с подогревом
  • 30.05 17:30
  • 1
Россия построит на Кубе наземную измерительную станцию системы ГЛОНАСС
  • 30.05 17:25
  • 3
У России появились "плохие новости" для ВВС США
  • 30.05 17:18
  • 2
Польша призвала США разместить танковую дивизию в стране
другие обсуждаемые темы