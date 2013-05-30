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Турция угрожает закрыть для авиации США авиабазу "Инджирлик"

31.05.2018 Военное обозрение 88 0
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассматривает вопрос возможного закрытия авиабазы Инджирлик для США из-за недружественной политики Вашингтона.

https://svopi.ru/

В своем заявлении телеканалу A Haber Чавушоглу заметил, что Турция пытается наладить отношения с США, но американские власти не желают идти на встречу. Основными причинами разногласий он назвал не выдачу Турции оппозиционного политика Гюлена, поддержку курдов в Манбидже, а также некоторые другие проблемы. Также глава МИД Турции добавил, что турецкий народ выступает против нахождения американских самолетов на территории страны.

Напомним, что отношения Турции и США находятся в кризисном состоянии из-за поддержки, оказываемой Вашингтоном курдским формированиям в Сирии (YPG), которые Анкара считает террористическими из-за связей с с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана. Также Анкара требует от США выдачи оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена, якобы причастного к организации попытки переворота в июле 2016 года. В последнее время также возникли трения между Турцией и США в вопросе покупки российской ЗРС С-400. Вашингтон пытается надавить на Турцию с целью недопущения поставок ЗРС в турецкую армию, но Анкара всячески отвергает претензии американской стороны, заявляя о недружественной политики США в отношении турецкого государства.

Авиабаза "Инджирлик" принадлежит Турции, а не НАТО, поэтому Анкара имеет все права на изгнание с ее территории американских ВВС.
30.05.2018
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принадлежат Военное обозрение
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С-400 Триумф
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