Для чего бундесверу израильские БЛА Heron TP?
|
|
Бундесвер направил в парламент Германии заявку, в которой просит разрешить ему взять в лизинг израильские беспилотники Heron TP, сообщает газета Sddeutsche Zeitung.
http://www.globallookpress.com
По данным газеты, ссылающейся на документ военного ведомства, контракт предполагается заключить на 9 лет. Стоимость сделки оценивается в 900 млн. евро.
В случае подписания договора на вооружение бундесвера будут приняты дроны, способные после модернизации нести летальное вооружение. Вместе с тем, в заявке Минобороны четко указано, что ведомство не планирует применять БЛА для ударов.
Как отмечает издание, если военные всё же захотят модернизировать беспилотники, то для этого им понадобится дополнительное разрешение законодателей.
Ранее в парламенте выступили против ударных беспилотников депутаты от СДПГ (социал-демократы). Однако сегодня, по данным газеты, они уже не столь категоричны, поскольку не видят альтернативы для обеспечения безопасности немецких солдат, участвующих в зарубежных операциях.
Ожидается, что в Бундестаге проголосуют по вопросу приобретения в лизинг БЛА Heron TP до конца лета. Если сделка будет одобрена, то через 2 года в германской армии могут появиться новые беспилотники израильского производства, правда, пока без летального вооружения.
Сейчас бундесвер использует разведывательные дроны Heron-1, которые, по словам военных, практически выработали свой ресурс.
|
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.05.2018 Эксперт назвал плюсы истребителя Су-57 перед зарубежным аналогами
31.05.2018 Пара Су-57 поражала наземные цели на конкурсе "Авиадартс-2018"
31.05.2018 В последние годы Балтийский флот пополнился современными кораблями и перспективным вооружением
31.05.2018 Опубликовано видео испытаний беспилотного автобуса в Казани
31.05.2018 Модернизированный Ми-28НМ будет продемонстрирован на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018"
31.05.2018 Первый полет "летающего автомобиля-робота" состоится в 2022 году
31.05.2018 Россия постепенно теряет позиции на вьетнамском рынке в области ВТС - эксперт
31.05.2018 С.Шойгу рассказал об основных результатах деятельности ВС РФ на заседании Общественного совета при военном ведомстве