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Для чего бундесверу израильские БЛА Heron TP?

31.05.2018 Военное обозрение 82 0
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Бундесвер направил в парламент Германии заявку, в которой просит разрешить ему взять в лизинг израильские беспилотники Heron TP, сообщает газета Sddeutsche Zeitung.

http://www.globallookpress.com

По данным газеты, ссылающейся на документ военного ведомства, контракт предполагается заключить на 9 лет. Стоимость сделки оценивается в 900 млн. евро.

В случае подписания договора на вооружение бундесвера будут приняты дроны, способные после модернизации нести летальное вооружение. Вместе с тем, в заявке Минобороны четко указано, что ведомство не планирует применять БЛА для ударов.

Как отмечает издание, если военные всё же захотят модернизировать беспилотники, то для этого им понадобится дополнительное разрешение законодателей.

Ранее в парламенте выступили против ударных беспилотников депутаты от СДПГ (социал-демократы). Однако сегодня, по данным газеты, они уже не столь категоричны, поскольку не видят альтернативы для обеспечения безопасности немецких солдат, участвующих в зарубежных операциях.

Ожидается, что в Бундестаге проголосуют по вопросу приобретения в лизинг БЛА Heron TP до конца лета. Если сделка будет одобрена, то через 2 года в германской армии могут появиться новые беспилотники израильского производства, правда, пока без летального вооружения.

Сейчас бундесвер использует разведывательные дроны Heron-1, которые, по словам военных, практически выработали свой ресурс.
30.05.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Германия
Израиль
Проекты
БПЛА

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