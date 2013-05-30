Как казаки террористов пугали
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Украинский "Джавелин".
Источник: www.dialog.ua
Соцсети в восторге от находчивости украинских бойцов и "Джавелинов".
Настоящим хитом в украинском сегменте социальных сетей стала фотография украинских защитников и их нового "смертоносного орудия". На просторах "народных республик" Донбасса нагнетается истерия, которую связывают с предстоящим в России Мундиалем. Среди сепаратистов (так в СМИ Украине называют ополченцев ДНР и ЛНР - прим. ред.) зреют опасения: у Кремля связаны руки предстоящим спортивным событием, а ВСУ обязательно пойдет в наступление.
Хлопці кажуть, як сепари побачили це, їх як вітром здуло з позиції. Наші після цього довго ще реготали.:) pic.twitter.com/X2W4nxUGrS
— Roman Davydenko (@RomanDmitrich) 26 мая 2018 г.
У страха, как известно, глаза велики. Этим воспользовались находчивые украинские военные, соорудившие из подручных материалов свой собственный вариант американского "Джавелина". Из этого получился не только веселый кадр "для истории", но и курьезное происшествие на линии разграничения сторон конфликта.
"Ребята говорят, как только сепаратисты это увидели, их как ветром сдуло с позиции. Наши после этого долго еще хохотали.:)" - написал один из пользователей соцсети.
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27.05.2018
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