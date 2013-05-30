Как казаки террористов пугали



Украинский "Джавелин".

Источник: www.dialog.ua Украинский "Джавелин".Источник: www.dialog.ua

Соцсети в восторге от находчивости украинских бойцов и "Джавелинов".

Настоящим хитом в украинском сегменте социальных сетей стала фотография украинских защитников и их нового "смертоносного орудия". На просторах "народных республик" Донбасса нагнетается истерия, которую связывают с предстоящим в России Мундиалем. Среди сепаратистов (так в СМИ Украине называют ополченцев ДНР и ЛНР - прим. ред.) зреют опасения: у Кремля связаны руки предстоящим спортивным событием, а ВСУ обязательно пойдет в наступление.

Хлопці кажуть, як сепари побачили це, їх як вітром здуло з позиції. Наші після цього довго ще реготали.:) pic.twitter.com/X2W4nxUGrS — Roman Davydenko (@RomanDmitrich) 26 мая 2018 г.



У страха, как известно, глаза велики. Этим воспользовались находчивые украинские военные, соорудившие из подручных материалов свой собственный вариант американского "Джавелина". Из этого получился не только веселый кадр "для истории", но и курьезное происшествие на линии разграничения сторон конфликта.

"Ребята говорят, как только сепаратисты это увидели, их как ветром сдуло с позиции. Наши после этого долго еще хохотали.:)" - написал один из пользователей соцсети.