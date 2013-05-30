Армия США перебрасывает свежие танки и войска в Европу
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Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке на железнодорожной станции в Литве.
Источник: © AP Photo, Mindaugas Kulbis
Кельн - Командование Сухопутных войск США в Европе уведомило правительства федеральных земель Германии о массовой переброске тяжелой военной техники на стратегические позиции в Восточную Европу и Прибалтику в рамках проводимой операции "Атлантическая решимость".
Из США в Европу через Атлантический океан отправились 3 тысячи 300 военнослужащих 1-й танковой бригады, 1-й кавалерийская дивизия из Форт-Худа (штат Техас), 2 тысячи 500 единиц техники. Эта группировка сменит расквартированную сейчас в Европе 2-ю танковую бригаду первой пехотной дивизии армии США, которая вернется в Форт-Райли (штат Канзас).
Оборудование прибыло на корабле в бельгийский Антверпен в выходные дни, где оно все еще готовится к дальнейшей транспортировке в пределах Европы. Военные чиновники заявили, что они рассматривают учения как крупномасштабное мероприятие, призванное проверить навыки материально-технического обеспечения, которые потребуются в случае войны на континенте.
Военнослужащие будут работать круглосуточно, чтобы оценить, насколько быстро возможно осуществить развертывание военной инфрастуктуры. Также проработаны схемы доставки техники и оборудования с использованием внутренних водных путей из Антверпена в Мангейм (Германия), чтобы проверить дополнительный вид транспорта, кроме автомобильных и железных дорог, заявил "Дефенс ньюс" пресс-секретарь армии США в Европе.
Всего по железной дороге в различные места в трех странах Балтии, а также в Польшу, Румынию, Болгарию и Венгрию планируется перебросить 87 танков "Абрамс", примерно 140 боевых машин "Брэдли", 18 гаубиц "Паладин" и 395 других гусеничных машин. Представители армии США, знакомые с планами учений, отметили, что это ответ на действия России в регионе. "Переброска военной техники может временно нарушить дорожное и железнодорожное движение", - говорится в заявлении Сухопутных войск США в Европе.
К этому следует добавить одновременное развертывание 2-го кавалерийского полка из баварского города Вильзек для участия в учениях "Сэйбр страйк" (Sabre Strike) в Польше и странах Балтии с 3 по 15 июня. Соединенные Штаты выделят 12 тысяч 500 военнослужащих. Всего в учениях примут участие 18 тысяч человек.
Операция "Атлантическая решимость", проводимая в основном американцами, имеет в виду демонстрацию силы вблизи границы России с Европой. Инициатива проведения учений вызвана аннексией Москвой украинского Крыма в 2014 году. Захват Крыма стал причиной для опасений, что Россия может попытаться захватить аналогичные территории бывших советских республик.
Себастиан Шпренгер (Sebastian Sprenger)
Defense News, США
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30.05.2018
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