Фильм "Звездные войны" как учебник для современной войны



Фанаты Звездных Войн, одетые как Дарт Вейдер и штурмовики на премьере нового эпизода фильма в Лондоне.

Источник: © AP Photo, Alastair Grant Фанаты Звездных Войн, одетые как Дарт Вейдер и штурмовики на премьере нового эпизода фильма в Лондоне.Источник: © AP Photo, Alastair Grant

Макс Брукс, историк, преподаватель военной академии США в Вест-Поинте, автор нашумевшей постапокалиптической и позже экранизированной книги "Мировая война Z", выступил основным редактором вышедшей в мае новой книги "Стратегия наносит ответный удар: как "Звездные войны" объясняют современный военный конфликт".

Предисловие к этой неожиданной книге написал генерал Стэнли Маккристал, который был главкомом сил специального назначения США в ходе войны в Ираке и возглавлял Международные силы содействия безопасности (International Security Assistance Force - ISAF) в Афганистане, а среди рекомендаций к прочтению фигурирует положительный отзыв генерала Мартина Демпси, бывшего главы Объединенного комитета начальников штабов армии США, что уже говорит о том, что книге стоит дать шанс.

Сама книга представляет собой три десятка эссе от разных авторов из рядов вооруженных сил США и Австралии, писателей, историков, военных экспертов, дипломатов. Тексты сгруппированы по четырем основным темам: общество и война, подготовка к войне, ведение войны и оценка войны.

Сама основа книги в виде хорошо известного всему миру фильма дает авторам шанс говорить о серьезных вещах легко и непринужденно, доходчиво и с юмором. Военная стратегия становится не просто предметом обсуждений высоколобых и скучных военных аналитиков, но вдруг начинает играть понятными красками и соотноситься с сегодняшним днем и сегодняшними проблемами ведения войны.

Не все читали Фукидида или Клаузевица, но фильм дает всем общую структуру и точку опоры для понимания сложных процессов. Военная стратегия становится элементом поп-культуры. "Звездные войны" превращаются не в объект пародий, но в инструмент военной аналитики.

Аналогий и вопросов возникает великое множество:

• Например, борьба эвоков на Эндоре против сил Империи в фильме используется как иллюстрация того, как силы Коалиции сегодня в политическом плане пытаются маневрировать среди племенного разнообразия Афганистана.

• Стратегия Дарт Вейдера в борьбе против повстанцев рассматривается как учебник ошибок, которые были повторены в ходе ведения реальных боевых действий в Ираке.

• Мастер Йода забывает о внутреннем нейтралитете, становится политизированным игроком и это ведет к большим проблемам в Республике. Могут ли вообще джедаи быть военно-политическими лидерами, или должны держаться подальше от политических решений?

• Можно ли вынести уроки из анализа социального устройства Галактической империи? Как гражданские и военные могли существовать в ней как части одного общества?

• Дарт Вейдер неразумно вел командование, постоянно лично вмешиваясь в операции, вместо того, чтобы отдавать приказы из штаба, он убирал (и убивал) собственных офицеров в ходе операций и погряз в мелких отвлекающих действиях. Разве так ведут себя выдающиеся военачальники?

• Империя - это образец расизма, потому что все офицеры - люди, хотя в Галактике полно других разумных существ. Офицеры говорят с британским акцентом и не приходят на выручку друг к другу. Отсутствие боевого товарищества - это опасный звоночек и для современных армий.

• Как джедаи с устаревшим оружием побеждают технологически более развитых ситхов? Есть ли в этом уроки для американской армии, которая имеет в арсенале потрясающее современное оружие, но солдаты которой гибнут от простой тактики и простого оружия в том же Афганистане?

• Был ли знаменитый Приказ 66, который объявлял джедаев изменниками Республики и требовал их немедленного и беспрекословного уничтожения, фатальной основополагающей ошибкой и причиной Галактической гражданской войны?

• Перестрелка Хана Соло и Гридо рассматривается с точки зрения стратегии упреждающего удара. Как Израиль может повести себя по отношению к ядерным объектам Ирана? Стоит ли ударить первым?

• Тактика использования роев клонов - это же тактика использования роев дронов, о чем мечтают современные военные.

• Есть ли смысл тратить миллионы долларов на разработку оружия, управляемого силой мысли?

• "Звезда смерти" - кульминация технологического развития, требующего огромных ресурсов, и приводящего к политическим изменениям. Но ее появление лишь сплотило повстанцев и привело к началу "гибридной войны". Не ждет ли такая же учесть страны, зацикленные на технологической мощи?

• Похожи ли действия Верховного канцлера Палпатина на действия Дональда Трампа?

• Принцесса Лея - это ли не символ эволюции роли женщин в современных военных конфликтах?

• Война Империи против повстанцев длилась примерно столько же, сколько и Пелопоннесские войны. Это войны, которые длятся на протяжении жизни целых поколений. Войне против террора и войне в Афганистане тоже не видно конца.

Перечислять параллели и аналогии, представленные в книге, можно очень долго. Ясно одно, что история повторяется даже в выдуманном мире. Республики становятся империями, порождают демократию, мутируют в аристократию, сдвигаются к диктатуре и снова смещаются республиками.

Некоторые главы в книге могут быть восприняты если не как инструкции к применению, то точно как повод для работы ума. Особенно популярны главы о роли новых технологий на поле боя, о необходимости проведения осознанной политики на захваченной территории после победы над врагом и главы, где проведен классический анализ битвы при Эндоре и битвы при Хоте.

Напомним, что это уже не первый раз, когда "Звездные войны" вызывают такой интерес у военных. В ноябре прошлого года в США прошло мероприятие NavyCon (по аналогии с популярными фестивалями комиксов и поп-культуры ComicCon - Comic Convention), в ходе которого американские военно-морские эксперты изучали, как представляются военно-морские силы будущего в видеоиграх, комиксах, фантастике, фильмах. В теории, это феерия фантазии должна подсказать военным стратегам, какой может быть война на море через десятки лет и к чему можно готовиться уже сейчас. В ходе мероприятия проводились параллели между ошибками Империи в применении космического флота и логистики, вопросами использования космических портов повстанцами из фильма "Звездные войны", управленческими провалами Дарт Вейдера и текущими боевыми действиями против исламистов на Ближнем Востоке.

Начало NavyCon было положено летом 2017 года, когда директор музея военно-морской академии США увидел, как активно офицеры обсуждают в твиттере Star Wars, Firefly, Battlestar Galactica и другие фильмы и сериалы, уделяя внимание стратегии и тактике ведения боевых действий. За несколько месяцев идея проведения NavyCon материализовалась и собрала около 40 офицеров (включая действующих), футурологов, военных экспертов, ученых и журналистов.

Теперь военная и околовоенная публика ждет продолжения NavyCon и выхода труда "Тактика наносит ответный удар".

А книга "Стратегия наносит ответный удар: как "Звездные войны" объясняют современный военный конфликт", по слухам, уже начала расходиться среди офицеров вооруженных сил США и набирать популярность.

Илья Плеханов