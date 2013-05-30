Россия снова показывает свою мощь. США замирают от страха



Запуск ракеты "Булава" по полигону Кура с подводного крейсера "Юрий Долгорукий" в Белом море.

Источник: © РИА Новости, Министерство обороны РФ Запуск ракеты "Булава" по полигону Кура с подводного крейсера "Юрий Долгорукий" в Белом море.Источник: © РИА Новости, Министерство обороны РФ

Руководство Северного флота РФ объявило об успешном проведении испытаний: впервые с атомной подводной лодки "Юрий Долгорукий" были запущены четыре межконтинентальные баллистические ракеты "Булава".

Во время испытаний, ракеты пролетели более пяти тысяч километров, тем самым побив предыдущие рекорды по дальности полета. МБР поразили цели на камчатском полигоне Кура. Таким образом, были "подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 "Борей" и корабельного ракетного комплекса "Булава"", - сообщает Минобороны РФ.

Подводные лодки проекта 995 "Борей" относятся к четвертому поколению стратегических подлодок РФ, и подтверждают статус страны в качестве морской державы. Проект 995 предназначен для того, чтобы составить конкуренцию американским подводным лодкам типа "Огайо". 10 января 2013 года подводная лодка "Юрий Долгорукий" вошла в состав Северного флота РФ.

Длина корпуса подлодок семейства "Борей" составляет 160 метров, ширина корпуса - 13,6 метров, водоизмещение 24 тысячи тонн. Под водой крейсер развивает скорость 29 узлов, максимальная глубина погружения достигает 480 метров. Атомные подлодки "Борей" оснащены восемью торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра, шестнадцатью пусковыми установками и двумя атомными реакторами OK-650.

В целях повышения стратегической мощи данных крейсеров, были специально разработаны твердотопливные баллистические ракеты "Булава". Дальность полета составляет 9,3 тысяч километров. Круговое вероятное отклонение менее 250 метров. Ракеты проекта "Булава" способны нести от шести до десяти гиперзвуковых боеголовок. Субмарины семейства "Борей", в свою очередь, могут нести 16 ракет "Булава". К 2020 году ВМС РФ планирует построить еще восемь атомных подлодок. На данный момент только четыре подлодки служат в Северном флоте РФ и Тихоокеанских ВМС РФ. В будущем поступление крейсера "Юрий Долгорукий" на службу и проведение запуска ракет проекта "Булава" заставят США дрожать от ужаса.

Для увеличения мощи атомных подлодок, размещение баллистических ракет - крайне важно, однако Россия сталкивается с определенными трудностями. К настоящему моменту ракеты "Булава" прошли 26 испытаний, однако чуть больше половины из них (57%) увенчались успехом. Коэффициент попадания был настолько низок, что в 2009 году от проекта пришлось отказаться. В 2015 и 2016 годах снова были проведены испытания, и снова они окончились неудачей. В это время США сконструировали ракеты "Трайдент", провели 161 испытание, из которых 93% прошли успешно. Это говорит о том, что практическое использование российских технологий в области строительства подводных лодок и ракет далеко от идеала.

На сегодняшний день Россия не имеет четкого представления, какие ракеты лучше размещать на подводных лодках. Четыре российские атомные подлодки должны быть оснащены как минимум 64 ракетами "Булава". Осуществим ли этот план в действительности, остается вопросом. Учитывая, что одна ракета несет шесть боеголовок, в сумме на четырех крейсерах должно быть 380 боеголовок. Создание боеголовок выльется в круглую сумму, неподъемную для дефицитного бюджета РФ.

Кроме того, техническое обслуживание подлодок и ракет подразумевает немалые вливания средств. США тратит на обслуживание 1800 действующих боеголовок один триллион долларов. Сколько Россия может выделить на ту же статью расходов? Учитывая, что Россия унаследовала ядерный арсенал СССР, а с ним и соответствующие издержки? Вооружение невозможно использовать вечно: оно также требует технического обслуживания.

Анализируя уровень экономического развития РФ, можно сделать вывод, что, опираясь лишь на проект "Борей", не получится создать подводную угрозу. Остается открытым вопрос о том, сможет ли Россия собрать морские стратегические ядерные силы, которые действительно способны вселять страх? Хотя полет четырех ракет, запущенных с подлодки "Юрий Долгорукий", был достаточно величественным зрелищем, практического значения запуск "Булавы" почти не имел.

Лун Сянцзы

Eastday.com, Китай