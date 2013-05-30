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Музею Победы в Москве вручили флаг британского крейсера "Белфаст"

31.05.2018 ТАСС 81 0
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ВМФ РФ
ВМФ РФ.
Источник: ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова

Крейсер является кораблем-музеем, он - единственный сохранившийся в Западной Европе корабль времен Второй мировой войны

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Коллекция Музея Победы на Поклонной горе в Москве пополнилась новым экспонатом. Ветераны Великой Отечественной войны передали музею флаг британского крейсера "Белфаст", сообщила в среду пресс-служба музея.

Крейсер "Белфаст" - участник северных конвоев, единственный сохранившийся в Западной Европе корабль времен Второй мировой войны. Боевой корабль сопровождал суда из Великобритании, перевозившие в Советский Союз военные грузы по ленд-лизу. Ежегодно делегации участников Великой Отечественной войны из России приезжают в Великобританию для празднования Дня Победы, в том числе они посещают и легендарный крейсер.

"Эта реликвия (флаг крейсера "Белфаст" - прим. ТАСС) будет находиться в основной экспозиции Музея Победы - в разделе, посвященном ленд-лизу. Российские специалисты активно участвовали в реставрации корабля. В частности, помогли заменить две мачты крейсера-музея "Белфаст", разрушенные коррозией. 8 мая на крейсере торжественно спущен флаг", - сказали в музее.

В качестве благодарности за помощь в сохранении исторического корабля раритет был вручен ветеранам из России.
30.05.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Великобритания
Россия

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