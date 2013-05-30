Путин 31 мая примет в Кремле офицеров, получивших назначения на высшие должности
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Президент РФ Владимир Путин.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Предыдущая такая церемония состоялась в октябре прошлого года
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 31 мая, примет в Кремле офицеров, получивших высшие звания и назначения на высшие посты. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"31 мая в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоится торжественная церемония представления главе государства высших офицеров и прокуроров по случаю их назначения на высшие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий и классных чинов", - говорится в сообщении.
Путин регулярно встречается с высшими офицерами, назначаемыми на командные должности, и лично поздравляет их. Предыдущая такая церемония состоялась в Кремле в октябре прошлого года.
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30.05.2018
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