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ОАК распределила авиаремонтные заводы по дивизионам

31.05.2018 ЦАМТО 115 0
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Бомбардировщик Су-24МК ВВС Сирии
Бомбардировщик Су-24МК ВВС Сирии б/н 3506, проходящий ремонт с модернизацией на 514-м АРЗ (г. Ржев).
Источник: 514-й АРЗ

ЦАМТО, 30 мая. В рамках реализации корпоративной трансформации и формирования специализированных дивизионов ОАК полномочия единоличного исполнительного органа девяти АРЗ переданы головным обществам профильных дивизионов.

Закрепление авиаремонтных заводов за головными обществами формируемых дивизионов с учетом их продуктовой направленности позволит повысить эффективность проведения ремонтов самолетов по видам авиации, а также качество управления авиаремонтными заводами. Дальнейшая специализация на ремонте и обслуживании по видам техники, сокращение производственного цикла, повышение серийности работ положительно скажутся на эффективности реализации концепции сопровождения жизненного цикла продуктов ОАК.

Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО "20 АРЗ", АО "121 АРЗ", ОАО "275 АРЗ", ОАО "322 АРЗ", АО "514 АРЗ" переданы ПАО "Компания "Сухой". Полномочия единоличного исполнительного органа АО "123 АРЗ", ОАО "308 АРЗ", ОАО "325 АРЗ" переданы ПАО "Ил". Полномочия единоличного исполнительного органа АО "360 АРЗ" переданы ПАО "Туполев".

В соответствии с целевой моделью головные общества дивизионов наделены соответствующими полномочиями по управлению АРЗ.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".
30.05.2018
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принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
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Компании
Ил
ОАК
Сухой ПАО
Туполев

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