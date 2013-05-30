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Модернизированные БМП-2М с управляемыми ракетами поступят в ЦВО

31.05.2018 ЦАМТО 93 0
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БМП-2М Бережок
Модернизация БМП-2 с установкой модуля Бережок
Источник: Яндекс картинки

ЦАМТО, 30 мая. Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, вооруженные противотанковыми управляемыми ракетами, поступят до конца года по гособоронзаказу в ЦВО, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу округа.

"Партию из 16 бронемашин примут военнослужащие танковой дивизии, дислоцированной на Урале", – говорится в сообщении.

БМП-2М предназначена для транспортировки личного состава на передний край, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. На вооружении 30-мм автоматическая пушка и спаренный 7,62-мм пулемет, противотанковые управляемые ракеты, автоматический гранатомет. Благодаря усовершенствованной системе управления командир и наводчик действуют как единое целое и могут выбирать вид вооружения в зависимости от ситуации на поле боя. Благодаря модернизации боевые возможности машины возросли вдвое, отмечает пресс-служба ЦВО.

Гвардейская Витебско-Новгородская дважды Краснознаменная танковая дивизия была сформирована в конце 2016 года. Ее части дислоцированы на территории Челябинской и Свердловской областей. Соединение получило на вооружение современные модификации танков Т-72 и новейшие бронетранспортеры БТР-82А.
30.05.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Продукция
БМП-2
БМП-2М
БТР-82
БТР-82А
Т-72
Проекты
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