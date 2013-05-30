МНО Тайваня проведет модернизацию подводных лодок класса "Хай Лун"



Подлодка «Хай Лун» ВМС Тайваня.

Источник: defencetalk.com Подлодка «Хай Лун» ВМС Тайваня.Источник: defencetalk.com

ЦАМТО, 30 мая. ВМС Тайваня намерены модернизировать две состоящие на вооружении подводные лодки класса "Хай Лун" в рамках четырехлетней программы после получения заключения голландской компании RH Marine о технической осуществимости этой программы.

Подлодки класса "Хай Лун", построенные на базе модифицированного проекта ДЭПЛ класса "Зваардис" (Zwaardvis), эксплуатируются более 30 лет (расчетный срок их эксплуатации составляет 35 лет).

Как сообщил источник газеты Liberty Times, для усиления боевых возможностей субмарин и устранения проблем с поставкой комплектующих ВМС Тайваня планируют выполнить модернизацию ДЭПЛ, включая их оснащение тяжелыми американскими торпедами большой дальности, новыми радиоэлектронными и боевыми системами.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2017 года Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню в рамках программы "Иностранные военные продажи" 46 тяжелых торпед MK-48 Mod.6AT.

По данным издания, Национальный Чжун-шаньский институт науки и технологий NCSIST (National Chung-Shan Institute of Science and Technology) будет отвечать за модернизацию систем радиоэлектронной борьбы и боевых систем, а голландская RH Marine окажет помощь в интеграции систем.

Учитывая ограниченное пространство на подводной лодке и сложность интеграции новых систем со старыми, в апреле прошлого года командование ВМС Тайваня обратилось за помощью к RH Marine. В течение года голландская компания провела оценку возможностей модернизации, после чего дала положительное заключение о ее осуществимости.

В 2018 году NCSIST приступит к процедурам заключения контрактов и лицензирования, а в следующем году начнется разработка программного обеспечения для боевых систем, закупка оборудования и разработка интерфейсов. Планируется, что подводные лодки будут модернизированы в период 2020-2022 гг. в рамках планового обслуживания.

Институт NCSIST будет предоставлять оборудование и компоненты, которые он может самостоятельно изготовить, остальные компоненты будут поставлены частными компаниями.

Представители Министерства национальной обороны Тайваня и NCSIST также провели переговоры с представителями неназванных американских компаний оборонного сектора в ходе состоявшегося 10 мая в Гаосюне Тайваньско-Американского форума оборонной промышленности (Taiwan-US Defense Business Forum). Как заявлено, представители фирм дали предварительное согласие на продажу необходимого оборудования и запчастей.

В настоящее время на вооружении ВМС Тайваня имеются четыре устаревшие ДЭПЛ, две из которых (типа "Гуппи II") построены в 1944-1950-х гг. и пригодны только для обучения личного состава. Более современные подлодки класса "Хай Лун", приобретенные в Нидерландах в 1987-1988 гг., не могут обеспечить эффективную защиту морских границ острова.