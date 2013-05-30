ВМС Великобритании получили первый модернизированный вертолет AW-101"Мерлин Коммандо"



Вертолет Merlin Mk4.

Источник: UK Defence Journal Вертолет Merlin Mk4.Источник: UK Defence Journal

ЦАМТО, 30 мая. Министр оборонных закупок Великобритании Гуто Бебб в ходе состоявшейся 24 мая на базе "Йовилтон" церемонии официально объявил о приемке первого модернизированного для применения на море вертолета "Мерлин" Mk.4/4А, носящего обозначение "Коммандо".

Вертолеты будут применяться авиакрылом морской пехоты Великобритании.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2014 года Министерство обороны Великобритании заключило с компанией AgustaWestland (подразделение Leonardo) базовый контракт стоимостью 330 млн. фунтов стерлингов, предусматривающий модификацию 25 состоящих на вооружении вертолетов AW-101 "Мерлин" версий Мк.3/3А для применения на море. Машины будут использоваться для перевозки подразделений морской пехоты.

В июле 2015 года 25 вертолетов AW-101 "Мерлин" в базовой "сухопутной" конфигурации были переданы ВМС из состава ВВС Великобритании. Семь из них к 31 марта 2016 года были модифицированы к промежуточной морской конфигурации iHC3 для заполнения пробела, образовавшегося в результате снятия с вооружения вертолетов "Си Кинг" HC4 "Коммандо" компании Westland до ввода в эксплуатацию "Мерлин" Мк.4/4А.

Летные испытания первого "Мерлин Коммандо" начались 24 октября 2016 года. Предполагается, что первые четыре вертолета будут поставлены на базу "Йовилтон" к середине июня, а на сентябрь запланирована первая посадка машин на борт авианосца (R 08) "Куин Элизабет".

Модификация к конфигурации Mk.4/4A для применения на борту кораблей включает оборудование вертолетов автоматической системой складывания несущего винта и хвостовой балки, а также усовершенствованным шасси для посадки на палубу. Вертолет оснащен той же современной кабиной, которую группа Leonardo разработала для вертолетов "Мерлин" Mk.2 ВМС Великобритании, с пятью 10-дюймовыми интегрированными дисплеями, двумя сенсорными экранами для управления системами вертолета и оборудованием для боевого применения, а также двумя устройствами управления маркером для управления тактическими дисплеями.

Специалисты модернизировали систему самообороны вертолета для повышения уровня защиты. Ранее установленная система самообороны DAS была оснащена контроллером последнего поколения, что позволяет быстро определять угрозы и инициировать соответствующие средства защиты.

С группой Leonardo также был заключен контракт на поставку тренажеров для "Мерлин Коммандо", включая два летных тренажера, тренажер средств навигации и тренажер экипажа. Они будут поставлены в течение 2018 и 2019 гг. и установлены в специальном учебном центре, расположенном на базе "Йовилтон".

Все 25 машин должны быть модернизированы к новой конфигурации Мк.4/4А к концу 2020 года, на который запланирована начальная готовность машин к боевому применению. Полной готовности к боевому применению планируется достичь к 2023 году. Предполагается, что вертолеты останутся на вооружении и после 2030 года.