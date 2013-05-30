К 1 декабря на Южном Урале будет сформирован отдельный ремонтно-восстановительный полк
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Подвижная автомобильная ремонтная мастерская ПАРМ-1М.
Источник: sptechnika.ru
ЦАМТО, 30 мая. Отдельный ремонтно-восстановительный полк будет сформирован в составе войск Центрального военного округа к 1 декабря, сообщил начальник автобронетанковой службы округа полковник Андрей Терюхов.
Новая воинская часть будет создана на базе отдельных ремонтно-восстановительного и автомобильного батальонов с дислокацией в Челябинской области. Отдельный ремонтно-восстановительный полк предназначен для проведения текущего ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной, ракетно-артиллерийской, инженерной техники, вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты, техники связи, ремонта и поверки средств измерения, эвакуации вооружения и военной техники, выполнения мероприятий технической разведки.
Начальник автобронетанковой службы ЦВО полковник Андрей Терюхов добавил, что полк сможет проводить средний ремонт бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в мирное время на готовых узлах и агрегатах, а также регламентированное техническое обслуживание, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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30.05.2018
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