К 1 декабря на Южном Урале будет сформирован отдельный ремонтно-восстановительный полк



Подвижная автомобильная ремонтная мастерская ПАРМ-1М.

Источник: sptechnika.ru Подвижная автомобильная ремонтная мастерская ПАРМ-1М.Источник: sptechnika.ru

ЦАМТО, 30 мая. Отдельный ремонтно-восстановительный полк будет сформирован в составе войск Центрального военного округа к 1 декабря, сообщил начальник автобронетанковой службы округа полковник Андрей Терюхов.

Новая воинская часть будет создана на базе отдельных ремонтно-восстановительного и автомобильного батальонов с дислокацией в Челябинской области. Отдельный ремонтно-восстановительный полк предназначен для проведения текущего ремонта бронетанкового вооружения и техники, автомобильной, ракетно-артиллерийской, инженерной техники, вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты, техники связи, ремонта и поверки средств измерения, эвакуации вооружения и военной техники, выполнения мероприятий технической разведки.

Начальник автобронетанковой службы ЦВО полковник Андрей Терюхов добавил, что полк сможет проводить средний ремонт бронетанкового вооружения и техники, автомобильной техники в мирное время на готовых узлах и агрегатах, а также регламентированное техническое обслуживание, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.