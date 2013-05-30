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Гидрографы Тихоокеанского флота подготовили навигационное оборудование для эксплуатации летом

31.05.2018 ЦАМТО 87 0
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Катер «БГК-2152»
Большой гидрографический катер «БГК-2152».
Источник: amurnelma.ru

ЦАМТО, 30 мая. В течение месяца в материковых и островных зонах Берингова и Охотского морей специалистами ТОФ были проверены светооптические приборы и уточнены характеристики их огней, проведена фокусировка ламп, замена вышедших из строя источников питания.

Всего в период межсезонья было обслужено около 130 различных средств навигационного оборудования: плавучих, береговых знаков и огней, а также автоматизированных маяков в зоне ответственности гидрографической службы ТОФ на Камчатке. Самой северной точкой обслуживания средств навигационного оборудования стал мыс Наварин, а самой южной – остров Матуа Курильской гряды. В настоящее время за подразделениями гидрографической службой ТОФ, дислоцированными на Камчатке, закреплены средства навигационного оборудования Авачинского залива, Восточного и Западного побережья полуострова, Второго Курильского пролива.

Для выполнения технических задач было задействовано порядка 10 гидрографических судов и катеров гидрографической службы, сообщает Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г.Владивосток).
30.05.2018
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