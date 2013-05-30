Военнослужащие ЗВО испытывают модернизированные танки и БМП с боевым модулем "Бережок"



Танк Т-72Б3 на отборочных соревнованиях на всеармейские соревнования по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску» на Сергеевском полигоне в Приморском крае.

Источник: rg.ru Танк Т-72Б3 на отборочных соревнованиях на всеармейские соревнования по «Танковому биатлону» и «Суворовскому натиску» на Сергеевском полигоне в Приморском крае.Источник: rg.ru

ЦАМТО, 30 мая. Экипажи гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) приступили к испытаниям модернизированных образцов танков Т-80БВМ, Т-72Б3-М и боевых машин пехоты БМП-2 с боевым модулем "Бережок" на полигоне Головеньки в Московской области.

В программе испытаний – применение комплексов прицеливания и наблюдения, оборудования связи, проведение боевых стрельб по различным типам мишеней в дневное и ночное время, а также в сложных метеорологических условиях.

В ходе заездов на боевой технике механики-водители отработают эксплуатацию силовых установок в различных режимах при преодолении всех видов препятствий, таких как ров, косогор, "гребенка" и т.д.

На испытаниях работают комиссии штаба ЗВО и заводов-изготовителей, сообщает пресс-служба Западного военного округа.