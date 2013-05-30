Байконур уйдет "на гражданку"



Старт ракеты-носителя "Протон-М" с военным спутником с космодрома Байконур в Казахстане.

Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС Старт ракеты-носителя "Протон-М" с военным спутником с космодрома Байконур в Казахстане.Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Всех оставшихся на космодроме военных специалистов должны заменить гражданские

Космодром Байконур, откуда стартуют все российские пилотируемые корабли, до конца года может стать полностью гражданским. Работающих там офицеров заменят "штатские" инженеры, что должно привести к существенной экономии бюджета. Таким образом, 2018 год может закрыть последнюю страницу в военной истории Байконура, после чего начнется новый этап его развития.

Как рассказали "Известиям" несколько источников в ракетно-космической отрасли, ФГУП ЦЭНКИ предложил военнослужащим, работающим в КЦ "Южный" не на военных должностях (они эксплуатируют инфраструктуру Байконура), вернуться на службу в вооруженные силы или уволиться и остаться работать на космодроме в статусе гражданских специалистов.

Справка "Известий"Филиал ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" (ЦЭНКИ, входит в структуру госкорпорации "Роскосмос") — космический центр "Южный" отвечает за эксплуатацию инфраструктуры Байконура.

Основная причина реформы, по словам собеседников "Известий", — оптимизация расходов на персонал. Военнослужащие обходятся бюджету значительно дороже гражданских специалистов за счет разного рода льгот, надбавок и длинного отпуска. Дополнительным фактором стали планы ЦЭНКИ превратиться в этом году из ФГУП в акционерное общество. Если для направления военных на госпредприятие нет правовых барьеров, то в случае коммерческой компании это затруднительно. В Минобороны России "Известиям" подтвердили информацию о планируемом уменьшении количества военнослужащих, направленных не на воинские должности без приостановления военной службы в космический центр "Южный".

В Советском Союзе все космодромы создавались как военные объекты. После распада СССР Байконур, находящийся на территории Казахстана, был передан в ведение Российского космического агентства. С этого момента началось постепенное замещение армейских специалистов гражданскими работниками. Сейчас там остается менее 100 военнослужащих. Все они находятся там в статусе прикомандированных работников, направленных не на воинские должности без приостановления военной службы.

В ЦЭНКИ не комментируют планы отказаться от военного персонала. При этом утверждают, что уменьшения численности персонала там не ожидается.

— Никаких сокращений персонала на Байконуре не планируется, — заявил "Известиям" заместитель генерального директора ФГУП ЦЭНКИ по персоналу Сергей Отводенков.

По словам собеседников "Известий", сокращения на Байконуре в течение двух лет могут коснуться от 800 до 2000 человек. Всего за последние три года численность персонала на космодроме снизилась с 8,5 тыс. до примерно 7 тыс. человек.

При отказе от привлечения военных специалистов может пострадать эффективность работы космодрома, заявил "Известиям" бывший начальник Федерального управления авиационно-космического поиска и спасения при МО РФ генерал-майор Владимир Попов. Он много лет участвовал в обеспечении стартов и посадок на космодромах Плесецк и Байконур.

— Военная составляющая играет важную роль в космической индустрии, — отметил эксперт. — В таких высокотехнологичных отраслях с большим объемом задач армейские специалисты необходимы. Зачастую только они обладают необходимыми знаниями и навыками. Также военный человек не "зациклен" на трудовом законодательстве. Он не откажется остаться на работе, пока не выполнит поставленную задачу, — даже после окончания рабочего дня.

Военные специалисты на Байконуре в основном занимают специфические должности, на которых их трудно будет заменить. Например, они работают аналитиками. На космодроме это самые высококвалифицированные кадры, обладающие огромным опытом и знаниями. Они разбирают нештатные ситуации, анализируют телеметрию после проведенных пусков. К числу традиционно военных специалистов здесь также относятся метеорологи и "ракетчики", обслуживающие шахтные пусковые установки.

Евгений Девятьяров, Евгений Одинцов, Александр Круглов