Первый полет "летающего автомобиля-робота" состоится в 2022 году



Фонд перспективных исследований.

Источник: Defense Network Фонд перспективных исследований.Источник: Defense Network

Также подготовлен проект циклолета - беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Подготовлен аванпроект самолета-робота со сверхкоротким взлетом, первый образец должен подняться в воздух через четыре года, сообщает пресс-служба Фонда перспективных исследований (ФПИ).

"ФПИ и компания "ПромСервис" подготовили аванпроект самолета со сверхкоротким взлетом и посадкой (ССКВП). Перспективная машина сможет производить взлет и посадку на площадку размером 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что в аппарате применена схема активного обдува несущих поверхностей с помощью десяти распределенных по передней кромке крыла воздушных винтов с электроприводом. Дальность полета составит 1000 километров при скорости в 250 км/ч (максимальная скорость - 315 км/ч), вес полезной нагрузки - до 500 килограммов.

"Пилотирование самолета может осуществляться как оператором, так и в автономном режиме, при этом оператору не требуются специальные летные навыки. Первый полет демонстратора машины намечен на 2022 год", - отметили в ФПИ.

Кроме того, подготовлен аванпроект циклолета - беспилотного летательного аппарата вертикального взлета-посадки с несущей системой на основе четырех циклических движителей (роторов). Его грузоподъемность составит 250 кг, максимальная скорость - 145 км/ч, дальность полета - 300 км.

"Среди главных преимуществ циклолета перед вертолетом - лучшая маневренность, значительно меньшие габариты и защищенные движители, что позволяет перспективной машине действовать в непосредственной близости от зданий и других препятствий. Летные испытания демонстратора циклолета состоятся в 2022 году", - отметили в ФПИ.

"Интерес к разработкам проявляют министерство обороны и министерство по чрезвычайным ситуациям" - отметили в Фонде.

В январе директор компании-разработчика Юрий Баженов сообщал "Интерфаксу", что самолет сверхкороткого взлета и посадки предназначен для грузопассажирских перевозок в условиях бездорожья.

Летательный аппарат в ФПИ прозвали "летающим автомобилем" за простоту в управлении и доступность использования взлетно-посадочных площадок.

Изначально в качестве срока создания аппарата назывался 2021 год.

Ю.Баженов сообщал, что ФПИ выделило 3 млн рублей на разработку аванпроекта по созданию опционально пилотируемого летательного аппарата вертикального или сверхкороткого взлета и посадки, который предназначен для грузопассажирских перевозок и спасательных операций в районах без развитой аэродромной сети, в том числе в регионах со слаборазвитой дорожной инфраструктурой.

Летательный аппарат должен взлетать с площадки не более 50 на 50 метров, иметь шасси для внеаэродромного применения и автоматическую систему аварийного спасения парашютного типа, а также управляться в простых и сложных метеоусловиях как непосредственно летчиком, так и в автономном режиме по заданным точкам маршрута.

Предполагается, что создание такого самолета позволит малой авиации стать такой же доступной и распространенной, как и автомобильный транспорт.