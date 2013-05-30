Источник сообщил о продолжающихся переговорах с Индией по С-400



Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".

Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф".Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия и Индия продолжают переговоры по поводу контракта на системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф", сообщил "Интерфаксу-АВН" в среду информированный источник.

"Переговоры еще не закончены", - сказал он.

"С точки зрения национальной безопасности С-400 действительно необходимы Индии. Немаловажным фактором является и то, что скоро такие системы заступят на боевое дежурство в Китае", - сказал собеседник агентства.

В прошлую пятницу посол Индии в России Панкадж Саран сказал "Интерфаксу", что Москва и Дели добились прогресса в обсуждении вопроса о поставках С-400.

"Обсуждалось все наше взаимное сотрудничество , в том числе и военно-техническое", - сказал он, комментируя итоги недавнего визита премьера Индии Нарендры Моди в Россию. На вопрос, удалось ли достичь продвижения по вопросу о поставках в Индию С-400 в ходе визита Н.Моди в Россию, он ответил: "Да".

Контракт может быть подписан до конца года, сообщил на прошлой неделе "Интерфаксу" заместитель главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Владимир Дрожжов.

"Я надеюсь, что до конца года будет подписан соответствующий контракт, а может быть и ещё раньше, по поставкам С-400 в Индию", - сказал В.Дрожжов.

Индийские СМИ в 2017 году сообщали, что сумма обсуждаемого контракта - $5,5 млрд за пять полковых комплектов С-400.

25 апреля глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил в интервью "Интерфаксу", что контракт с Индией на поставку С-400 может быть подписан в течение 2018 года: РФ и Индия согласовали все технические аспекты, осталось договориться о цене.

Как сообщалось, межправительственное соглашение о поставке в Индию систем С-400 было подписано в октябре 2016 года, однако контракт на поставку этих систем ПВО до сих пор не заключен.

Индия - один из ключевых партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. В январе замглавы "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский сообщил, что портфель заказа Индии на российское оружие превышает $4 млрд.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Ранее сообщалось, что Россия начала поставки С-400 по контракту в Китай. Официально сообщалось о контракте на поставку 4 дивизионов С-400 Турции, а также о работе по подготовке контракта на поставку этих систем ПВО Саудовской Аравии.

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