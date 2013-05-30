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"Энергомаш" успешно испытал двигатель РД-180 для американской ракеты Atlas

31.05.2018 Интерфакс-АВН 98 0
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Ракетные двигатели РД-180. Архивное фото
Ракетные двигатели РД-180. Архивное фото.
Источник: © AP Photo / Maxim Marmur

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - НПО "Энергомаш" провел испытания двигателя РД-180 для американской ракеты-носителя Atlas, сообщили в пресс-службе предприятия.

"29 мая специалисты Научно-испытательного комплекса (НИК) НПО "Энергомаш" провели испытания жидкостного ракетного двигателя РД-180", - говорится в сообщении.

По словам начальника НИК Андрея Ушкова, программа испытаний выполнена в полном объеме, двигатель работал штатно, замечаний нет.

В пресс-службе отметили, что двигатель РД-180 предназначен для установки на ракету-носитель "Атлас-5".

Жидкостный ракетный двигатель РД-180 разработан и производится в АО "НПО Энергомаш", предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas.

Несмотря на введенные американцами санкции, Россия продолжает поставки в США ракетных двигателей РД-180/РД-181.

Как сообщалось, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров считает, что Россия не перестанет поставлять США ракетные двигатели, так как от этого может пострадать российская промышленность.

"Я так не думаю", - заявил "Интерфаксу" 9 мая Д.Мантуров, отвечая на вопрос агентства, прекратит ли Россия поставки ракетных двигателей США.

18 января Дмитрий Рогозин, будучи в должности вице-премьера РФ, сказал журналистам, что США, по всей видимости, продолжат покупать российские ракетные двигатели для своей космической программы и после 2020 года.

Американская компания Orbital Sciences использовала ракетные двигатели НК-33 на ракетах-носителях "Антарес". После аварии в 2014 году она стала использовать ракетные двигатели РД-181 производства НПО "Энергомаш". Двигатели РД-180 производства того же предприятия используются американской компанией United Launch Alliance в ракете-носителе "Атлас-5".

Двигатели РД-180/181 - двухкамерные, с тягой 400 тонн.

В 2018 году НПО предстоит выполнить контрактные обязательства в объеме 20,6 млрд рублей. Более чем на 4 млрд рублей будут реализованы инвестиционные программы, а также будет продолжена реализация программы по сокращению издержек и повышению эффективности.

Кроме того, предприятие планирует в 2018 году поставить заказчикам двигатели трех типов. В 2018 году НПО "Энергомаш" планирует поставить заказчикам 11 двигателей РД-180, два РД-191, шесть двигателей РД-181. Предусмотрено проведение 28 испытаний.
30.05.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Продукция
Antares РН
Atlas V
НК-33
РД-180
РД-191
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ULA
Минпромторг РФ
Энергомаш им. Глушко
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Мантуров Денис
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