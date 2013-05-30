Россия постепенно теряет позиции на вьетнамском рынке в области ВТС - эксперт



Сергей Шойгу с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.

Источник: mil.ru Сергей Шойгу с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом.Источник: mil.ru

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - США усилили свое присутствие на вьетнамском рынке в части ВТС, составляя более жесткую конкуренцию продвижению российских военных технологий, они готовы укреплять собственные позиции вплоть до введения санкций в отношении Ханоя за продолжение военно-технического сотрудничества с Москвой, считает директор Института Хо Ши Мина Владимир Колотов.

"В течение последних нескольких недель США приняли решение о введении санкций в отношении тех стран, которые продолжают военно-техническое сотрудничество с РФ. Временно они ввели три исключения - в отношении Индии, Индонезии и Вьетнама. В будущем, как только наши партнеры в Вашингтоне захотят, могут ввести санкции, в том числе, в отношении Вьетнама", - заявил В.Колотов в среду на проходящей в Москве научно-практической конференции по актуальным проблемам вьетнамоведения.

В целом, по оценке эксперта, РФ сохраняет свои позиции на вьетнамском рынке вооружений, но активность США представляет собой серьёзный вызов перспективе взаимодействия России и Вьетнама по ВТС. Определенную и все более сильную конкуренцию российским компаниям во Вьетнаме составляют израильские фирмы, специализирующихся на информационных технологиях в военной сфере, что может повлечь за собой риски для вьетнамской стороны, считает В.Колотов.

"Закупки боевых дронов, беспилотных летательных аппаратов в таких странах, как Израиль, совершенно гарантированно выводит Вьетнам в состояние, когда команда на использование этих средств может быть дана не из Ханоя. И это большая уязвимость. Во Вьетнаме уделяют высокое внимание оснащению и боеспособности своих Вооруженных сил, но в данном случае они очень сильно рискуют", - отмечает вьетнамист.

По его словам, в целом взаимная торговля между США и Вьетнамом в десять раз превышает российско-вьетнамский товарооборот. "Во Вьетнаме вынуждены прислушиваться к тому, что звучит из Вашингтона", - сказал В.Колотов.

По его мнению, Россия проигрывает США во Вьетнаме практически по всем позициям, за исключением сотрудничества в энергетике, нефтегазовой сфере и ВТС. "Это не заслуга российских фирм. Они никогда не конкурировали за выход на этот рынок, а получили позиции на нем в наследство от Советского Союза. Управлять этим ресурсом должным образом они не могут, и постепенно теряют позиции на вьетнамском рынке", - сказал В.Колотов.