Авиаремонтные заводы распределены по четырем профильным дивизионам



Ремонт бомбардировщика Су-24 на 332-й авиаремонтном заводе "Воздвиженка" Минобороны России в Приморском крае.

Источник: Юрий Смитюк/ТАСС Ремонт бомбардировщика Су-24 на 332-й авиаремонтном заводе "Воздвиженка" Минобороны России в Приморском крае.Источник: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 30 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Объединенная авиастроительная корпорация распределила авиаремонтные заводы (АРЗ) по четырем профильным дивизионам, сообщили в среду в пресс-службе ОАК.

"В рамках реализации корпоративной трансформации и формирования специализированных дивизионов ОАК полномочия единоличного исполнительного органа девяти АРЗ переданы головным обществам профильных дивизионов", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, ранее руководство ОАК приняло решение о переводе всех дочерних обществ на единую акцию, после чего сформированная компания будет поделена на четыре дивизиона: по созданию гражданской, военной, транспортной, а также стратегической и специальной авиации. Завершение реорганизации ОАК намечено на 2018-2019 годы.

По данным ОАК, головная компания дивизиона военной авиации "Сухой" получила в управление пять авиаремонтных заводов - "20 АРЗ", "121 АРЗ", "275 АРЗ", "322 АРЗ" и "514 АРЗ". В дивизион транспортной авиации под управлением компанией "Ильюшин" вошли три завода - "123 АРЗ", "308 АРЗ" и "325 АРЗ". Компании "Туполев" в дивизион стратегической и специальной авиации передан "360 АРЗ".

"В соответствии с целевой моделью головные общества дивизионов наделены соответствующими полномочиями по управлению АРЗ", - отметили в корпорации.

В ОАК считают, что такое закрепление авиаремонтных заводов за головными компаниями дивизионов позволит повысить эффективность проведения ремонтов самолетов по видам авиации, а также качество управления АРЗ.

"Дальнейшая специализация на ремонте и обслуживании по видам техники, сокращение производственного цикла, повышение серийности работ положительно скажутся на эффективности реализации концепции сопровождения жизненного цикла продуктов ОАК", - подчеркнули в корпорации.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) была создана в соответствии с указом президента РФ от 20 ноября 2006 года "в целях сохранения и развития научно-производственного потенциала авиастроительного комплекса Российской Федерации, обеспечения безопасности и обороноспособности государства, концентрации интеллектуальных, производственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных программ создания авиационной техники".

На сегодняшний день ОАК включает в себя около 30 предприятий, в том числе обладает правами на такие всемирно известные бренды как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев" а также новые - SSJ, МС-21.

На сегодняшний день наибольший удельный вес в структуре производства занимает продукция военного назначения как для министерства обороны РФ, так и для иностранных заказчиков.

В 2013 году ОАК были переданы 9 авиаремонтных заводов Минобороны РФ. В результате исправность авиапарка ВВС повысилась с 40% до 65% в 2014 году.