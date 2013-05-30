В ЦЭНКИ опровергли публикации об уходе Джураевой с поста гендиректора



Рано Джураева.

Источник: © Александр Рюмин/ТАСС Рано Джураева.Источник: © Александр Рюмин/ТАСС

Рано Джураева продолжает свою работу, подчеркнули в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Информация об увольнении Рано Джураевой с поста главы Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) не соответствует действительности. Об этом заявили в среду ТАСС в пресс-службе Центра.

"Опровергаем эту информацию, она не соответствует действительности", - сказал собеседник агентства.

В ЦЭНКИ отметили, что "Джураева продолжает работу на посту генерального директора Центра".