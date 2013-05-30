Казахстан видит плюсы в возможном присвоении Байконуру гражданского статуса



Космодром Байконур.

Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС Космодром Байконур.Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Свыше 1 тыс. спутников по всему миру находятся в ожидании пусковых услуг, отметил министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов

АСТАНА, 30 мая. /ТАСС/. Министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов заявил, что Астана видит плюсы в возможной замене российских военных специалистов на гражданских на космодроме Байконур.

"Рассматривается в Российской Федерации вопрос вывода военных с космодрома Байконур. Пока мы двусторонние переговоры еще не проводили по этому вопросу, но работа в этом направлении ведется. В этом тоже есть свои плюсы, потому что возможно привлечение тогда уже открытых коммерческих проектов", - рассказал Атамкулов в среду, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, сегодня коммерческая сфера в космосе становится достаточно интересной в мире, растет потребность в запусках, "более тысячи спутников в мире в ожидании пусковых услуг".

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли сообщила, что космодром Байконур до конца года может стать полностью гражданским. По данным издания, работающих там офицеров заменят штатские инженеры, что должно привести к существенной экономии бюджета.