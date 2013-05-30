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В сети появилось видео боевого разворота Су-57 с беспилотника

31.05.2018 ТАСС 96 0
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Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник: rg.ru

В ходе всеармейского этапа конкурса "Авиадартс-2018" истребители также имитировали атаку наземных целей условного противника

Телеканал "Звезда" во вторник опубликовал снятое с беспилотника видео боевого разворота истребителей пятого поколения Су-57. Уточняется, что самолеты имитировали не только боевой разворот, но и атаку наземных целей условного противника. По данным телеканала, видео было сделано во время всеармейского этапа конкурса "Авиадартс-2018".

Истребители пилотировали летчики-испытатели Опытно-конструкторского бюро имени П.О. Сухого Андрей Шендрик и Игорь Кругликов.

Истребитель пятого поколения, созданный по программе "Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации", впервые поднялся в воздух в 2010 году. В августе 2017 года стало известно, что самолет получил серийное название Су-57. Опытно-конструкторские работы по Су-57 должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки первой партии из 12 самолетов в войска.

Истребитель выполнен по технологии stealth, со штатным двигателем получит сверхзвуковую крейсерскую скорость, имеет новейший комплекс радиоэлектронного оборудования.
30.05.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Авиадартс
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БПЛА
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