В сети появилось видео боевого разворота Су-57 с беспилотника
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Истребитель Су-57.
Источник: rg.ru
В ходе всеармейского этапа конкурса "Авиадартс-2018" истребители также имитировали атаку наземных целей условного противника
Телеканал "Звезда" во вторник опубликовал снятое с беспилотника видео боевого разворота истребителей пятого поколения Су-57. Уточняется, что самолеты имитировали не только боевой разворот, но и атаку наземных целей условного противника. По данным телеканала, видео было сделано во время всеармейского этапа конкурса "Авиадартс-2018".
Истребители пилотировали летчики-испытатели Опытно-конструкторского бюро имени П.О. Сухого Андрей Шендрик и Игорь Кругликов.
Истребитель пятого поколения, созданный по программе "Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации", впервые поднялся в воздух в 2010 году. В августе 2017 года стало известно, что самолет получил серийное название Су-57. Опытно-конструкторские работы по Су-57 должны завершиться в 2019 году, тогда же предполагается начать поставки первой партии из 12 самолетов в войска.
Истребитель выполнен по технологии stealth, со штатным двигателем получит сверхзвуковую крейсерскую скорость, имеет новейший комплекс радиоэлектронного оборудования.
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30.05.2018
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