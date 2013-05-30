В КБП им. Шипунова сообщили, что тяжелую снайперскую винтовку ОСВ-96 сделают высокоточной
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Винтовка ОСВ-96.
Источник: rg.ru
Планируется, что модернизация винтовки завершится в 2020 году
МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Российская тяжелая снайперская винтовка ОСВ-96 калибра 12,7 мм будет модернизирована, получит новый патрон и станет высокоточной. Об этом сообщил ТАСС представитель Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. Шипунова (компания - разработчик винтовки).
По его словам, на сегодняшний день ее точность уступает показателям таких образцов оружия разработки КБП, как, например, снайперская винтовка МЦ-116М.
"Ведется работа над модернизацией ОСВ-96 в плане повышения точности и кучности ее стрельбы. Сейчас идет этап научно-исследовательских работ, потом будут опытно-конструкторские работы и цикл испытаний. Мы ориентируемся, что модернизация винтовки завершится в 2020 году", - сказал собеседник агентства.
Представитель КБП уточнил, что в рамках модернизации для ОСВ-96 также планируется разработать новый снайперский патрон.
ОСВ-96 - российская крупнокалиберная снайперская винтовка, предназначенная для поражения живой силы и техники противника на больших дистанциях. Винтовка использует мощный патрон 12,7 на 107 мм (как пулеметный, так и специализированный снайперский), ее прицельная дальность стрельбы, по данным производителя, составляет 1800 м. Питание ОСВ-96 осуществляется магазинами на пять патронов. Винтовка стоит на вооружении Минобороны, МВД и ФСБ России.
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30.05.2018
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