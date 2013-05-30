К-10С, К-10Д, К-10ДГ (Комета-10).



Крылатая сверхзвуковая ракета класса "воздух-корабль" системы К-10.

Источник: Валерий Агеев Крылатая сверхзвуковая ракета класса "воздух-корабль" системы К-10.Источник: Валерий Агеев

Крылатая сверхзвуковая ракета класса "воздух-корабль" системы К-10.

Предназначена для поражения надводных кораблей водоизмещением не менее 10000 т. Начало разработки - ноябрь 1955 г. В 1957 г. построено 6 ракет, но из-за несвоевременной поставки смежниками аппаратуры на испытания в ноябре сдано только три экземпляра: К-10/1 отправлена на испытания 30 октября, К-10/3 - 20 декабря 1957 г. и К-10/2 - 3 января 1958 г. (на заводе №256 для испытаний построено еще 10 экземпляров).

Крылатая сверхзвуковая ракета класса "воздух-корабль" системы К-10. Источник: Валерий Агеев

Первый пуск выполнен 28 мая 1958 г.

Крылатая сверхзвуковая ракета класса "воздух-корабль" системы К-10. Источник: Валерий Агеев

После испытаний К-10С запущена в серию и 12 августа 1961 г. принята на вооружение авиации ВВС и ВМФ. Для использования системы с грунтовых аэродромов и предотвращения раскручивания неработающего двигателя ракеты встречным потоком разработано защитное устройство на ее воздухозаборник. В 1963 г. разработан вариант ракеты К-10М для использования в качестве сверхзвуковой низколетящей мишени. В 60-х годах проведены работы по повышению тактических данных ракеты К-10С.

Предназначена для применения на самолетах-носителях - Ту-16К-10, Ту-16К-10-26.

Крылатая сверхзвуковая ракета класса "воздух-корабль" К-10С. Источник: Валерий Агеев

Двигатель ТРД М-9ФК (модификация РД-9Б). Длина - 10 м. Размах крыла - 4,18 м. Стартовый вес - 4418 кг с М или 4555 кг с ФК-10. Масса фугасно-кумулятивной БЧ - (ФК-10) 940 кг или специальная БЧ (М). Дальность стрельбы - 130-240 км. Скорость полета - 1800-2030 км/ч. Высота пуска - 1600-11000 м.

Крылатая сверхзвуковая ракета класса "воздух-корабль" К-10С. Источник: Валерий Агеев

На базе К-10С в 1957 г. прорабатывался вариант крылатой ракеты дальнего действия П-40 для вооружения легких крейсеров проекта 63, однако в 1958 г. работы по этой теме были прекращены. В развитие системы "Метеор" в ноябре-декабре 1957 г. на базе К-10С также проводилась эскизная проработка крылатой ракеты класса "земля-земля" М-2.